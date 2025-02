Neymar começa Santos x Botafogo-SP no banco; veja escalações

O Santos terá Neymar no banco de reservas para o jogo contra o Botafogo-SP, às 21h35 desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, com transmissão do UOL Play.

O que aconteceu

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

O Botafogo-SP tem como titulares: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Gabriel Risso; Edson, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.

Neymar deve jogar por cerca de 30 minutos no segundo tempo. O astro foi anunciado pelo clube na semana passada e vem treinando com o elenco desde então.

A provável reestreia de Neymar acontece justamente na data do seu aniversário. O camisa 10 do Peixe completa 33 anos nesta quarta-feira.

