Neymar estreia, mas Santos leva empate do Botafogo na Vila cheia de famosos

O Santos vivia noite de festa pela reestreia de Neymar, mas viu o Botafogo-SP buscar o empate e ficou no 1 a 1 com a equipe de Ribeirão Preto na noite desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Paulistão.

Tiquinho Soares colocou o Santos na frente. O camisa 9 abriu o placar em cobrança de pênalti e fez o primeiro gol com a camisa da equipe paulista. Alexandre Jesus, de cabeça, deixou tudo igual no segundo tempo e esfriou a festa.

Neymar entrou na volta do intervalo. Existia a expectativa de que o camisa 10 jogaria somente 30 minutos, mas a comissão técnica lançou o astro antes em campo.

A reestreia de Neymar foi prestigiada por nomes famosos. O ex-jogador Ricardo Oliveira, o astro do futsal Falcão, os cantores Supla, MC Binn e Zé Felipe, o surfista Gabriel Medina, o jogador de vôlei Bruninho, o coach Pablo Marçal e a influenciadora Virgínia marcaram presença na Vila Belmiro.

O Santos chegou aos oito pontos e segue na liderança do Grupo B — pode ser ultrapassado pelo Guarani, que ainda joga na rodada. O Botafogo-SP foi a quatro e não conseguiu sair da lanterna do Grupo A e muito menos da classificação geral.

O Santos volta a campo no domingo (9), quando visita o Novorizontino, às 16h (de Brasília). No sábado (8), o Botafogo-SP recebe o Velo Clube, também às 16h. Os dois jogos são válidos pela oitava rodada do Paulistão.

Como foi a reestreia de Neymar

Neymar foi ovacionado antes mesmo de a bola rolar. O camisa 10 foi festejado na subida para o aquecimento e, depois, na entrada no gramado. "Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar" e "O Neymar está de volta para a Baixada. O Neymar está de volta ao Santos", cantaram os torcedores.

O astro levou "bronca" e atacou de VAR no primeiro tempo. Neymar ficou apenas de colete no banco e levou uma chamada de um dos auxiliares — ele colocou a camisa em seguida. Depois, foi flagrado opinando sobre o pênalti marcado a favor do Santos durante revisão do árbitro no VAR.

Neymar começou o jogo entre Santos e Botafogo-SP no banco Imagem: JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O aquecimento começou na reta final do primeiro tempo. O meia-atacante fez exercícios e foi correndo para o vestiário assim que a etapa inicial foi encerrada. Ele aplaudiu a torcida.

Neymar entrou na volta do intervalo. O camisa 10 substituiu Gabriel Bontempo, recebeu a faixa de capitão de Diego Pituca e foi cumprimentado por todos os reservas do Botafogo-SP na beira do gramado. A Torcida Jovem, uma das organizadas do Santos, estendeu uma faixa do jogador.

O primeiro toque na bola foi dolorido. Aos 30 segundos do segundo tempo, Neymar saiu para pressionar a defesa do Botafogo-SP, e Edson tentou passe. A bola pegou na parte genital do camisa 10, que caiu com dores.

O primeiro chute saiu em cobrança de falta. Aos quatro minutos, Neymar foi derrubado por Alisson Cassiano na intermediária. Ele arriscou cobrança direta por baixo da barreira, mas mandou no pé do adversário.

O camisa 10 causou dois cartões amarelos em seis minutos em campo. Além da advertência a Alisson Cassiano, ele também causou o cartão a Gabriel Bispo, que deu entrada dura no tornozelo.

Participativo, Neymar ficou perto de um golaço. O astro comandou as ações do Santos desde que entrou e, em uma delas, enfileirou dois adversários antes de soltar o pé de fora da área. João Carlos defendeu no canto. O lance foi anulado por impedimento no começo da jogada.

O astro seguiu criando oportunidades e foi parado por furada. Centralizado, o camisa 10 deu bons lançamentos e criou espaços, mas nada que ajudasse os companheiros a vencer a defesa adversária. Na melhor oportunidade, recebeu passe de Guilherme dentro da área, mas furou ao tentar chute de esquerda.

Neymar se lamenta durante Santos x Botafogo-SP, jogo do Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

Como foi o jogo

O começo do jogo foi truncado. O Santos encontrou dificuldades para passar pela defesa compacta do Botafogo-SP, que não se amedrontou quando teve a bola e arriscou alguns contra-ataques.

O cenário melhorou para o Santos após os 20 minutos. O Peixe começou a encontrar espaços pelos lados, e Guilherme começou a aparecer. O gol que abriu o placar saiu em um pênalti marcado após jogada do camisa 11. Ele deu indícios de que cobraria, mas deixou Tiquinho bater, para festa da torcida.

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Santos contra o Botafogo-SP no Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

O Botafogo-SP ficou perto do empate no final do primeiro tempo. O Santos viu a equipe visitante sair mais para o ataque e cometeu erros que permitiram chances claras de gol. Brazão foi fundamental em uma delas.

A entrada de Neymar fez o Santos massacrar o Botafogo-SP. Participativo desde os primeiros segundos da etapa final, Neymar organizou as ações do Santos, e o resto do time seguiu o embalo. Encurralado, o time do interior resistiu como pôde.

O Botafogo-SP esfriou a festa, mas viu a situação complicar. A equipe visitante conseguiu buscar o empate em lance de escanteio e, quando parecia respirar, viu o lateral Wallison ser expulso com o segundo cartão amarelo e passou a jogar com um jogador a menos.

Alexandre de Jesus imita comemoração de Neymar ao marcar em Santos x Botafogo-SP Imagem: Reprodução/UOL Play

O Santos pressionou insistentemente. Com um a mais, a pressão santista aumentou, principalmente com as jogadas pelo lado esquerdo com Guilherme e Neymar se aproximando. A trave e alguns erros de passe impediram o Peixe de tirar a igualdade do placar.

Lances importantes e gols

Passou por cima! Guilherme recebeu pela esquerda e encontrou Tomás Rincón com espaço na entrada da área. O volante chegou finalizando de primeira, mas mandou por cima do gol.

João Carlos salva. Guilherme teve falta para cobrar próximo ao bico direito da área. O camisa 11 bateu no cantinho direito do goleiro do Botafogo-SP, que caiu e conseguiu mandar para fora.

Tiquinho abre o placar: 1 a 0. Guilherme levou para o fundo pela esquerda e tentou cruzamento. A bola pegou no braço de Wallison. O árbitro Matheus Candançan não marcou em campo, mas Márcio de Gois, VAR do jogo, recomendou revisão. Com a penalidade marcada, Tiquinho deslocou João Carlos e colocou o Santos na frente.

Trave evita golaço. Tomás Rincón recebeu novamente com espaço na entrada da área e chutou firme. A bola tomou o rumo do ângulo esquerdo de João Carlos, mas explodiu na trave e não entrou.

Blitz do Botafogo-SP. O time visitante ficou perto do empate em dois lances. No primeiro, Gabriel Risso finalizou cruzado, e Jonathan Cafú furou sozinho na segunda trave. Depois, Alexandre Jesus saiu cara a cara com Brazão, que saiu bem. Na sobra, Cafú tentou bicicleta e mandou para fora.

Trave lá, trave cá. O começo do segundo tempo teve uma bola na trave de cada lado. Após escanteio cobrado por Neymar, a bola sobrou para Tiquinho Soares na segunda trave, e o camisa 9 soltou o pé, mas ela explodiu no poste. Minutos depois, Silvinho foi lançado nas costas da defesa santista e tentou cobertura, mas ela pegou no travessão.

Alexandre Jesus empata e provoca: 1 a 1. O Botafogo-SP deixou tudo igual aos 22 minutos do segundo tempo. Alexandre Jesus subiu sozinho no meio da área após cobrança de escanteio e testou firme para empatar. Na comemoração, fez o gesto típico de Neymar — apoio os polegares nas bochechas e mostrou a língua.

Guilherme acerta a trave. O camisa 11 recebeu na ponta esquerda, encarou a defesa adversária, levou para o meio e bateu colocado. A bola passou por João Carlos e beijou o pé esquerdo da trave.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 BOTAFOGO-SP

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Tiquinho Soares (37'/1°T), Alexandre Jesus (22'/2°T)

Cartões amarelos: Diego Pituca, Tomás Rincón, Escobar (SAN), Edson, Alisson Cassiano, Gabriel Bispo, Wallison (BOT)

Cartão vermelho: Wallison (BOT)

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres (Gil) e Escobar; Tomás Rincón (Luca Meirelles), Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Gabriel Risso; Edson, Gabriel Bispo (Jean Mangabeira) e Leandro Maciel; Silvinho (Allyson), Jonathan Cafú (Douglas Baggio) e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi