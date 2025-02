Santos fecha primeiros patrocínios após retorno de Neymar

O Santos fechou seus primeiros contratos de patrocínio desde o retorno de Neymar. Ter o astro no elenco foi determinante para o acordo com a Havan, rede varejista cujo proprietário é o controverso empresário Luciano Hang, que anunciou no fim de 2022 que deixaria de investir no esporte brasileiro por causa do "momento econômico e político que o Brasil vive", fazendo referência, à época, à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas depois mudou de ideia. O acordo, com duração inicial de um ano, é para a Havan estampar sua marca na barra frontal da camisa.

O clube também assinou contrato de dois anos com a seguradora Loovi, que estampará sua marca nos números das camisas dos jogadores da equipe profissional masculina, feminina e categorias de base. A parceria com a seguradora, diz o Santos, trará uma benefícios para os sócios do clube, que poderão desfrutar de vantagens e experiências e participar de ações promocionais, ativações e iniciativas conjuntas.

A estreia de ambos os patrocinadores será já nesta quarta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. A data do início das parcerias coincide com o aniversário de Neymar e também com a reestreia do atleta, que deve jogar ao menos 30 minutos.

O novo camisa 10, aliás, deve receber parte dos valores desse patrocínio, uma vez que seu acordo com o Santos prevê que parte importante de seus vencimentos venha de acordos comerciais, novos patrocinadores, vendas de camisas e outros produtos.

Os acordos são importantes para a "consolidação da marca Santos", disse o presidente Marcelo Teixeira. Em entrevista ao Estadão nesta semana, o dirigente revelou que o retorno de Neymar fez eleva expressivamente a receita da agremiação a ponto de ser possível vender uma das propriedades na camisa por um valor 12 vezes maior.

"Posso dar um exemplo prático: uma pequena propriedade na camisa, que nós estávamos vendendo por R$ 500 mil para essa temporada de 2025, nós conseguimos a negociação por R$ 6 milhões. De R$ 500 mil antes, nós fechamos por 1 milhão de dólares", disse Teixeira, sem detalhar a que espaço do uniforme santista que teve valorização de 1200% ele se refere.

A rede de lojas de departamento também patrocina o Brusque, no qual voltou a investir no começo do ano passado. No passado, a empresa de Luciano Hang investiu no Athletico-PR e no Flamengo.

Para celebrar a parceria, Hang publicou um vídeo em que aparece dançando ao som do hino do Santos, tocado em uma caixa de som em seu ombro, e usando uma faixa na cabeça com a inserção "100% Santos".