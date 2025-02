Santos cede empate ao Botafogo-SP na Vila e frustra reestreia de Neymar

A reestreia de Neymar não foi como o torcedor do Santos imaginava. Mesmo com um a mais por mais de 20 minutos, o Peixe ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Tiquinho Soares colocou o mandantes na frente, enquanto Alexandre Jesus empatou para os visitantes, que têm uma das piores campanhas do torneio.

Neymar entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. O momento foi de muita festa no Urbano Caldeira. Os torcedores foram à loucura na arquibancada e fogos de artifício foram estourados. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

Neymar está de volta ao Alvinegro Praiano após 12 anos. A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O atacante assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.

Com o empate, o Santos aparece na liderança do Grupo B do Paulistão, com oito pontos, um a mais que o Guarani, que está em segundo. Portuguesa, com seis, e Red Bull Bragantino, com cinco, completam a chave.

A Pantera, por sua vez, segue na lanterna do Grupo A, sem vencer na competição, com quaro pontos. A chave tem o Corinthians líder, com 18 pontos, o Mirassol em segundo (15) e a Inter de Limeira em terceiro (cinco).

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília). No sábado, às 16 horas, o Botafogo-SP recebe o Velo Clube.

O jogo

Mesmo com toda a festa na Vila Belmiro, o Santos não começou bem a partida. O time apresentou dificuldades para armar jogadas e demorou para levar perigo.

Do outro lado, o Botafogo-SP tentou aproveitar o momento de instabilidade dos mandantes para assustar. A primeira oportunidade de gol, aliás, foi do clube de Ribeirão Preto. Alexandre Jesus pegou a sobra na entrada da área e finalizou para a defesa de Brazão.

Aos poucos, o Peixe foi se soltando e chegando um pouco mais no ataque, especialmente com Guilherme, pela esquerda. Aos 18, o atacante achou bom passe para Rincon, que chutou por cima. Na sequência, o camisa 11 arriscou em cobrança de falta e parou em boa defesa de João Carlos.

Já aos 32, Guilherme disparou pela esquerda e, na linha de fundo, tentou o cruzamento, mas a bola parou na mão de Wallison. O árbitro foi chamado para rever o lance no VAR e marcou o pênalti. Na cobrança, Tiquinho Soares deslocou o arqueiro e marcou o seu primeiro tento com a camisa alvinegra.

Instantes depois, quase saiu o segundo. Rincón ficou com liberdade na intermediária e arrematou no travessão.

Na reta final do primeiro tempo, o Botafogo-SP quase empatou. Com 43 minutos, Silvinho aproveitou a sobra na área e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo. No lance seguinte, Jonathan Cafú tentou de bicicleta e mandou pelo lado.

2º tempo

Na volta do intervalo, a Vila Belmiro incendiou. Neymar entrou em campo no lugar de Bontempo. E o atacante começou a sua segunda passagem pelo Santos querendo jogo. Logo no começo, o camisa 10 arriscou em cobrança de falta e parou na barreira. No escanteio, ele mesmo cobrou e viu Guilherme carimbar a trave.

Do outro lado, o Botafogo quase empatou aos 13 minutos. Silvinho foi acionado na esquerda, invadiu a área e tocou por cobertura. A bola bateu no travessão e saiu.

O Peixe respondeu com Neymar. O jogador de 33 anos recebeu na ponta da área, costurou a marcação e, de canhota, soltou uma pancada para a ótima defesa de João Carlos.

Já aos 21 minutos, saiu o gol de empate dos visitantes. Alexandre Jesus subiu sozinho após cobrança de escanteio e testou firme para o fundo da rede.

A partir de então, o Peixe tentou se lançar ao ataque. Aos 25, os mandantes ficaram com um a mais em campo após Wallison receber o segundo amarelo e ser expulso.

Em vantagem numérica, a pressão cresceu ainda mais. Com o relógio marcando 37 minutos, Guilherme fintou a defesa e chutou no poste. Na sequência, Neymar recebeu na intermediária e finalizou por cima. Depois, Leo Godoy apareceu livre na área e cabeceou pelo lado.

Nos acréscimos, Guilherme ainda teve uma chance de ouro de marcar. O camisa11 recebeu sozinho na área, porém isolou.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO-SP

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 5 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcelo Henrique de Gois



Público: 15.377



Renda: R$ 696.554,45



Cartões amarelos: Rincón, Pituca e Escobar (Santos); Edson, Alisson Cassiano, Gabriel Bispo (Botafogo-SP)



Cartão vermelho: Wallison (Botafogo-SP)

GOLS: Tiquinho Soares, aos 37 do 1ºT (Santos); Alexandre Jesus, aos 21 do 2ºT (Botafogo-SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres (Gil) e Escobar; Rincón (Luca Meirelles), Pituca e Soteldo (Thaciano); Bontempo (Neymar), Tiquinho e Guilherme.



Técnico: Pedro Malta

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson (João Costa) e Gabriel Risso; Edson, Gabriel Bispo (Jean Mangabeira) e Silvinho (Alisson); Leandro Maciel, Alexandre Jesus (Toró) e Jonathan Cafú (Douglas Baggio).



Técnico: Márcio Zanardi