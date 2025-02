Rio Open adota chamada eletrônica de linha pela primeira vez

A Chamada Eletrônica de Linha, que se tornou obrigatória em todo o circuito da ATP a partir de 2025, também está chegando à 11ª edição do Rio Open, que será disputada de 15 a 23 de fevereiro. Ela será implantada em todas as quadras de jogo no Jockey Club Brasileiro.

O Electronic Line Calling (ELC) substitui os tradicionais juízes de linha e avisa quando a bola é fora, além de indicar se houve foot fault do jogador, caso ele pise na linha de fundo na hora do saque. A tecnologia é considerada mais precisa do que os olhos humanos.

Além de oferecer precisão nas marcações de quadra, a tecnologia gera também uma quantidade imensa de dados sobre o desempenho dos jogadores. O sistema proporcionará insights valiosos sobre posicionamento, movimento da bola e velocidade de saque, entre outras estatísticas detalhadas.

Esses dados podem ser utilizados para análise de desempenho, ajudando jogadores e treinadores a refinarem suas estratégias.

Outra novidade do Rio Open 2025 é que, além das transmissões das partidas da Quadra Central Guga Kuerten pelo Sportv 3, os fãs do tênis Brasil afora também poderão acompanhar pelo Globoplay, entre segunda e sexta-feira, os jogos das chaves principais de simples e duplas previstos para a Quadra 1.

O principal torneio de tênis da América do Sul, que agora faz parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega a 2025 apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti, e os brasileiros Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro entre os participantes.