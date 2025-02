Resposta ao United? Antony celebra estreia com a camisa do Betis

Os primeiros minutos de Antony com a camisa do Betis foram positivos. Emprestado pelo Manchester United, o atacante brasileiro foi eleito o melhor jogador do empate do seu novo clube, domingo (2), na 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Antony começou como titular no empate em 2 a 2 com o Athletic Bilbao. Ele saiu aplaudido pelos torcedores no estádio Benito Villamarín, aos 26 minutos do segundo tempo.

Participação no primeiro gol. O camisa 7 chutou de fora da área, e Isco aproveitou o rebote para balançar as redes.

Eu precisava de uma performance assim. Feliz com as mensagens que recebi depois do jogo, honrado por ter sido escolhido MVP. Vou continuar trabalhando para dar o melhor de mim ao Betis e a todos os torcedores. Contem comigo.

Antony

Empréstimo ao Betis por seis meses. Sem espaço na Inglaterra, o ex-São Paulo, agora, faz parte do elenco alviverde que conta com mais dois brasileiros: Vitor Roque e Natan Bernardo.

Eu estava ansioso pelo meu primeiro jogo, ainda mais por ser em casa, diante da nossa torcida. Fui muito bem recebido por todos e queria estar em campo. Estou feliz com meu desempenho e por poder ajudar meus companheiros. Queríamos a vitória, foi uma partida difícil, mas temos condições de conquistar mais vitórias.

Antony

Próxima parada no Espanhol. O Real Betis, com 29 pontos, 10º colocado, volta a campo no sábado (8), às 10h (de Brasília). O adversário será o Celta, no Balaídos.