Reinaldo comenta reencontro com o São Paulo: "Como voltar para casa"

Reinaldo reencontrará o São Paulo nesta quarta-feira, defendendo o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo marcou época no Tricolor, ajudando o clube a acabar com um jejum de títulos de oito anos ao vencer o Estadual de 2021, mas agora estará do outro lado do campo, como rival, e pronto para tirar pontos preciosos de sua antiga equipe.

"Ao todo, foram quase oito anos vestindo a camisa do São Paulo. Não tem como ignorar isso. É um clube pelo qual tenho muita gratidão e carinho, então é como voltar para a minha casa, pelos amigos que deixei e os momentos inesquecíveis que vivi. É sempre especial poder estar em um jogo como esse, mesmo que agora seja como adversário", disse Reinaldo.

Essa não é a primeira vez que o lateral esquerdo jogará no Morumbis após deixar o São Paulo. Nas últimas duas temporadas Reinaldo defendeu o Grêmio e enfrentou o Tricolor em três oportunidades, marcando gol em uma delas e somando duas vitórias, além de ter sofrido um revés para seu ex-time.

"Sempre tive a felicidade de fazer bons jogos contra o São Paulo e espero que isso se repita. Gosto dos jogos grandes, essa sempre foi uma característica minha. Sabemos que eles têm jogadores que dispensam comentários, como Lucas, Oscar, Luciano e Calleri, mas o nosso elenco já mostrou o que quer na competição. Vamos para o jogo com muito respeito, mas cientes de que temos competência para trazer mais três pontos para casa", prosseguiu.

Reinaldo foi uma das contratações do Mirassol nesta janela de transferências para que o elenco faça jus à Série A do Campeonato Brasileiro, já que o clube conquistou o acesso na última temporada.

"É uma satisfação enorme fazer parte desse crescimento do clube. Jogando aqui, estou podendo comprovar esse trabalho sério que vem sendo feito, com planejamento, estrutura e profissionais muito capacitados. O sucesso do Mirassol não é por acaso", concluiu.