Endrick marca, mas outro jovem decide para o Real em sufoco na Copa do Rei

O Real Madrid venceu o Leganés fora de casa por 3 a 2 nesta quarta-feira (5), em partida única válida pelas quartas de final da Copa do Rei.

O gol da classificação foi de Gonzalo García no último minuto da partida. O jovem de 20 anos havia entrado no lugar de Endrick no 2º tempo. O brasileiro e Modric fizeram os dois primeiros gols do Real no Estádio Butarque. Juan Cruz, duas vezes, foi o responsável pelos gols do Leganés.

Nas oitavas de final, o Real Madrid já havia passado no sufoco, ao vencer o Celta de Vigo na prorrogação por 5 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal, com dois gols de Endrick.

O Real se junta ao rival Atlético de Madri na semifinal. Valencia e Barcelona, além de Real Sociedad e Osasuna, disputam as vagas restantes na próxima fase do torneio nesta quinta-feira (6). A semifinal da competição será definida por sorteio, em data ainda não divulgada.

Como foi o jogo

Com uma lista extensa de baixas, o Real Madrid foi a campo com um time repleto de reservas. Courtois, Militão Rudiger, Carvajal, Bellingham e Mbappé são alguns dos lesionados do time merengue.

Além disso, o técnico Carlo Ancelotti começou a partida com Vini Júnior no banco, dando mais uma oportunidade para Endrick começar jogando na Copa do Rei, assim como ocorreu na partida das oitavas contra o Celta de Vigo, quando o brasileiro foi um dos heróis da classificação merengue na prorrogação.

E Endrick novamente não decepcionou. O ex-Palmeiras fez o segundo gol do Real Madrid ainda no 1º tempo, após Modric abrir o placar. O Leganés chegou a diminuir a desvantagem na reta final da primeira etapa, com Juan Cruz, de pênalti.

No intervalo, Vini Júnior entrou no lugar de Rodrygo. Mas, apesar da entrada do melhor jogador do mundo eleito pela Fifa, foi o Leganés quem mexeu no marcador aos 14 minutos do 2º tempo, novamente com Juan Cruz, empatando a partida para os Pepineros. E, quando todos achavam que a partida iria para a prorrogação, Gonzalo García, que entrou no lugar de Endrick, fez o gol da vitória no último minuto, levando o Real para a semifinal da Copa do Rei.

Gols e destaques

0 x 1. O croata é eterno! Modric abriu o placar para o Real Madrid aos 18 minutos do 1º tempo. Rodrygo começou a jogada, dominando a bola pela esquerda. O brasileiro segurou e esperou a chegada do meia, que recebeu na área e chutou firme para fazer o 1 a 0 merengue.

0 x 2: O segundo gol do Real foi na base do toque de bola. Rodrygo avançou pela esquerda e tocou para Brahim, que acionou Valverde. O lateral uruguaio não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para Endrick tocar na saída de Soriano, ampliando a vantagem do Real aos 25 minutos da primeira etapa.

1 x 2: O zagueiro Ramón, jovem reserva do Real, desviou a bola com o braço em um chute de Juan Cruz. Pênalti para o Leganés. O próprio Cruz bateu no cantinho esquerdo do goleiro Lunin e diminuiu a desvantagem no Estádio Butarque.

2 x 2: Aos 14 minutos do 2º tempo, o Leganés chegou ao gol de empate. Juan Cruz tabelou com Brasanac e bateu da entrada da área. A bola desviou em Tcouaméni, acabando com qualquer chance de Lunin fazer a defesa.

2 x 3: Gonzalo García fez o gol da classificação no último minuto da partida. Brahim tabelou pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou na medida para o jovem de 20 anos anotar de cabeça o gol da vitória.

Ficha técnica

Leganés 2 x 3 Real Madrid

Campeonato: Copa do Rei da Espanha (Quartas de final)

Data: 05/02/2025

Local: Estádio Butarque, Leganés (Espanha)

Hora:17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Javier Alberola

Cartões amarelos: González (LEG); Ramón, Vini Júnior e Modric (RMA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Modric (RMA), 18' do 1º tempo (0-1); Endrick (RMA), 25' do 1º tempo (0-2); Juan Cruz (LEG), 39' do 1º tempo (1-2); Juan Cruz (LEG), 14' do 2º tempo (2-2); Gonzalo García (RMA), 48' do 2º tempo (2-3)



Leganés: Soriano; Rosier, González, Nastasic, Alti; Tapia, Neyou, Óscar (Chicco), Brasanac; Cruz (Raba), Diego Garcia (De La Fuente). Técnico: Borja Jiménez.

Real Madrid: Lunin; Valverde, Asencio, Ramón, Mendy (Fran García); Modric, Tchouaméni, Brahim Diaz; Arda Güler (Ceballos), Rodrygo (Vini Júnior), Endrick (Gonzalo García). Técnico: Carlo Ancelotti.