Presidente do Sport nega relação com organizadas: 'Não temos elo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Sport voltou a rebater o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, e negar que tenha ligações com organizadas do clube. Desta vez as palavras saíram do próprio presidente rubro-negro, Yuri Romão.

O Ministério Público vem nos cobrando sobre esse rompimento com as organizadas, mas eu não posso romper com aquilo que não temos elo. Nós não temos elo com essas torcidas. Não temos nenhum vínculo com as torcidas chamadas organizadas ou tidas como violentas, como disse o MP. Isso eu posso garantir

Yuri Romão, presidente do Sport

O dirigente, porém, lamentou não poder ajudar nas ações sociais das torcidas. Ele disse ter vontade, mas acaba ficando impedido por conta das determinações.

Inclusive, eu sou muito criticado por isso. Por exemplo, temos algumas torcida que eu gostaria até de apoiar mais, com causas sociais ou propósitos legais, mas como é um decisão diretiva, acabamos não tendo elo com nenhuma

Yuri Romão, presidente do Sport

Em nota ao UOL, o Sport já havia negado nesta terça (4) ter ligações com a Torcida Jovem (atual Jovem do Leão). A organizada esteve envolvida nas cenas de violência e selvageria nas ruas do Recife no último sábado (1), quando 12 pessoas ficaram feridas e 14 foram presas.

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho afirmou, na última segunda (3), que os clubes do estado possuem relações íntimas com organizadas. A denúncia aponta financiamento de viagens e festas, treinos de luta das torcidas nas sedes das agremiações e até mesmo confraternizações de dirigentes com integrantes que já foram presos.

O Sport Club do Recife esclarece que não tem nenhuma relação institucional com a Torcida Jovem. Não financiamos, não auxiliamos e não mantemos qualquer tipo de vínculo com o grupo

Nota oficial do Sport ao UOL

O UOL procurou também o Santa Cruz e o Náutico. O Tricolor informou que seu presidente não irá se manifestar no momento. Já o Timbu não retornou às mensagens. Caso os clubes queiram se manifestar, a reportagem será atualizada.

Organizada 'driblou' Justiça com novo CNPJ

A Torcida Jovem do Sport mudou de nome para "driblar" a Justiça. Em 2020, ela; a Inferno Coral, do Santa Cruz; e a Fanáutico, do Náutico; foram extintas pelo Ministério Público de Pernambuco. Porém, pouco tempo depois, as agremiações criaram novos CNPJ's e passaram a se chamar, respectivamente, Torcida Jovem do Leão, Explosão Inferno Coral e TJF - Náutico Até Morrer.

Segundo a Secretaria de Defesa Social, tanto a Jovem do Leão quanto a Explosão Inferno Coral estavam nas brigas de sábado (1). O secretário, inclusive, criticou essa brecha jurídica que permite que seus integrantes sigam nas ruas e nos estádios.

Não adianta extinguir a torcida, extinguir o CNPJ. Ela (organizada) troca o nome e continua atuando do mesmo jeito. Muitas vezes até com a guarita dos clubes

Alessandro Carvalho, secretário da Secretaria de Defesa Social

Treino de boxe no Sport

O treino de luta ao qual o secretário se refere ocorreu em dezembro de 2024 na Ilha do Retiro, sede do Sport. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra integrantes da organizada Jovem do Leão praticando boxe nas dependências da sede.

Após a repercussão, o Sport alegou que não tinha sido informado e nem dado autorização. E que após apuração interna, demitiu um funcionário liberado a atividade.

Torcida organizada "treina o bonde" com sessão de luta dentro da sede do Sport.



Principal organizada do Sport, a Torcida Jovem promoveu um treino de luta livre na noite da última quinta-feira (12), dentro da sede da Ilha do Retiro. Segundo a legenda de uma publicação? pic.twitter.com/ZIMTOdvEX6 -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 13, 2024

Reconhecimento facial na Ilha do Retiro

O Sport já tem implementando aos poucos o sistema de reconhecimento facial nas catracas da lha do Retiro. A partir de 15 de fevereiro ele se tornará obrigatório em todo o estádio.

A partir de 15 de fevereiro, nenhum torcedor do Sport entrará na Ilha do Retiro sem passar pelo reconhecimento facial, e com ingresso pessoal e intransferível

Yuri Romão

O processo de colocação das catracas com biometria facial começou no último semestre de 2024. Este trabalho tem sido feito pela empresa Imply ElevenTickets.

Ao todo são 53 pontos de acesso distribuídos em dez portões na Ilha do Retiro, que vêm sendo ativados gradativamente desde outubro do ano passado. Agora o clube intensifica a campanha de cadastramento de sócios e torcedores.