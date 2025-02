Portuguesa x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Portuguesa e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo chega embalado depois do título da Supercopa do Brasil, mas não terá nenhum titular. A equipe, que inicia a rodada em quinto lugar, não levará os jogadores que começaram a paritda diante do Botafogo, mas tem nomes como Arrascaeta, Danilo, Juninho, Everton Cebolinha e Luiz Araújo na equipe reserva.

Já a Lusa luta contra o rebaixamento e é a vice-lanterna do Estadual. Após quatro derrotas seguidas, mira uma vitória para se distanciar do último colocado, o Bangu.

Prováveis escalações

Portuguesa: Vinicius Machado; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Joãozinho (Romarinho) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.

Flamengo: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton (João Victor) e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

Portuguesa x Flamengo - Carioca

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere