Flamengo goleia Portuguesa com direito ao 1º gol de Juninho e vira líder

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sem sofrimentos, o Flamengo passeou e venceu a Portuguesa por 5 a 0 na noite desta quarta-feira, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O duelo, que teve o primeiro gol de Juninho e até cavadinha, foi válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca e marca a quinta vitória seguida do time rubro-negro na temporada.

O resultado coloca o Fla na liderança do Campeonato Carioca. A equipe chega aos 13 pontos com um jogo a menos e ainda pode cair de posição no decorrer da rodada. Volta Redonda e Vasco têm a mesma pontuação. A Portuguesa segue em penúltimo, com seis pontos, três a mais que o lanterna Bangu.

Juninho fez homenagem a Varela no primeiro gol do Flamengo. O atacante mostrou uma camisa do lateral, que perdeu a mãe Carmem Olivera, e foi liberado para viajar ao Uruguai para o velório. Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan também balançaram a rede.

Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A Portuguesa encara o Boavista às 19h (de Brasília), no Eucyzão.

O Flamengo poupou todos os titulares. O grupo que começou a Supercopa do Brasil ficou no Rio de Janeiro para se preparar visando o clássico do fim de semana. As novidades no time foram Danilo e Arrascaeta. O zagueiro jogou os 90 minutos depois de ser utilizado só no fim na Supercopa.

Como foi o jogo

O Flamengo controlou a posse de bola, mas sentiu a falta de entrosamento no início do primeiro tempo. Depois, o cenário melhorou, e o primeiro tempo ficou mais disputado. Bastante pragmático, o time demorou a criar chances de real perigo e acabou vendo a Portuguesa crescer em alguns momentos, assustando a defesa. Faltava mais velocidade e bom ritmo para sair da marcação adversária.

Em uma boa chegada, porém, o cenário mudou. Aos 36 minutos, Juninho fez o gol que já vinha buscando, o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo fez um grande primeiro tempo e foi o principal responsável pelas boas chegadas. O goleiro Douglas Borges também foi bem na primeira etapa para impedir um placar mais elástico, mas a felicidade durou pouco.

A Portuguesa voltou assustando no segundo tempo, mas o Flamengo foi eficiente para matar o jogo. Com paciência e girando a bola, Allan deu um bonito passe, Ayrton Lucas tentou, e Luiz Araújo chegou no rebote para deixar o dele. No lance seguinte, o time mandante ainda estava assustado, e Daniel Sales sofreu a falta dentro da área. Arrascaeta bateu de cavadinha para fazer o 3 a 0.

A reta final completou o passeio que foi a partida. Arrascaeta brilhou em assistência para Matheus Gonçalves, que fez o quarto do Fla. A Lusa já não conseguia mais reagir, e o Flamengo só foi fazendo o tempo passar até o fim do jogo. Joia do rubro-negro, Wallace Yan ainda marcou o dele nos últimos minutos.

Lances importantes

Foi bem. No primeiro minuto de jogo, Arrascaeta cobrou escanteio com efeito, e Douglas precisou sair para tirar no soco.

Tentou. Aos quatro, o Flamengo trabalhou a bola perto da área, e Daniel Sales recuou para Evertton Araújo. Ele lançou Everton Cebolinha, que cabeceou raspando no travessão.

Salvou. Aos cinco, Romarinho invadiu a área e bateu cruzado com muito perigo, mas Rossi saltou para defender.

Perigo. Aos 10, após escanteio na área do Flamengo, Marcus Vinícius cabeceou raspando a trave.

Defendeu. Aos 16, a Portuguesa trocou passes, e Romarinho recebeu livre. Ele limpou e soltou uma bomba no meio do gol, mas Rossi defendeu.

Salvou. Aos 17, Luiz Araújo deu passe em profundidade para Daniel Sales. O lateral foi ao fundo e lançou para Juninho cabecear no canto, mas Douglas voou para impedir com uma defesaça.

0x1. Aos 36, Luiz Araújo lançou para a área da Portuguesa, Thomás desviou, e a bola sobrou para Arrascaeta. O meia soltou uma bomba, Douglas fez linda defesa espalmando para o travessão, mas Juninho chegou no rebote para marcar.

Muito bem. Aos 43, Luiz Araújo recebeu de Evertton Araújo na entrada da área e finalizou com uma chapada no canto. Douglas novamente fez uma excelente defesa.

Incrível. Aos sete minutos do segundo tempo, Daniel Sales bobeou e perdeu a bola. MV invadiu a área e cruzou para Hélio, sozinho. Mas Evertton Araújo chegou antes para tirar.

No travessão. Aos oito, após escanteio, Everrton tentou afastar, mas jogou na direção do gol de Matheus Cunha. A bola acertou o travessão para evitar o gol contra.

0x2. Aos 11, Allan encontrou Ayrton Lucas na área, e o lateral cabeceou no canto. Douglas Borges defendeu, mas Luiz Araújo chegou na sobra para marcar para o Flamengo.

0x3. Aos 12, Arrascaeta lançou para Daniel Sales, que invadiu a área e foi derrubado. Na cobrança, aos 14 minutos, o meia uruguaio bateu de cavadinha para ampliar.

0x4. Aos 24, Matheus Gonçalves fez a fila e acabou errando o passe para Daniel Sales. A defesa, porém, devolveu para Arrascaeta, que deu um lindo passe e achou novamente o atacante que começou a jogada. O meia-atacante só escorou para o fundo da rede.

0x5. Aos 41, Guilherme deu bom passe para Wallace Yan, que entrou na área sozinho e bateu na saída do goleiro.

Ficha técnica

Portuguesa 0x5 Flamengo

Data e hora: 5 de fevereiro de 2025, às 19h

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Evertton Araújo, Cleiton (FLA), Elicley, Henrique Rocha (POR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Juninho (aos 36 minutos do primeiro tempo), Luiz Araújo (aos 11 minutos do segundo tempo), Arrascaeta (aos 14 minutos do segundo tempo), Matheus Gonçalves (aos 24 minutos do segundo tempo), Wallace Yan (aos 41 minutos do segundo tempo)

Portuguesa: Douglas Borges; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, MV; Henrique Rocha, Willian (Hugo Iglesias), João Paulo (Joãozinho); Romarinho (Clayton), Elicley (Alison) e Hélio Paraíba (Joazi). Técnico: Douglas Ferreira.

Flamengo: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo (Shola), Arrascaeta (Pablo Lúcio); Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves), Luiz Araújo (Wallace Yan) e Juninho (Guilherme). Técnico: Filipe Luís.