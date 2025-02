Portuguesa confirma clássico contra o Corinthians na Mercado Livre Arena Pacaembu

A Portuguesa confirmou nesta quarta-feira que o clássico contra o Corinthians será realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu. As equipes se enfrentam no próximo dia 15, às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Para mandar o jogo no local, a Lusa precisou chegou a um acordo com o Grupo Metrópoles. A empresa havia adquirido o mando de campo da partida antes da transformação da Portuguesa em SAF e pretendia levar o confronto para o Mané Garrincha, em Brasília.

A Portuguesa SAF informa que o clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 15 de fevereiro, válido pela 10ª rodada do Paulistão, será realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu. Para isso foi necessário chegar a um acordo com o Grupo Metrópoles, que havia adquirido o... pic.twitter.com/fbNa7r2YE0 ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 5, 2025

"Chegamos a um modelo de negócio que atendeu a todos os envolvidos. Agradeço ao Grupo Metrópoles e também à Allegra (empresa que administra o Pacaembu), e fico feliz por resolvermos essa questão da melhor maneira possível", declarou Alex Bourgeois, presidente da Lusa.

"Vamos jogar na nossa cidade, com o nosso torcedor. Já conseguimos algo parecido no clássico contra o São Paulo e será possível repetir isso agora", completou.

Além do duelo contra o São Paulo, a Portuguesa também enfrentou o Botafogo-SP como mandante no estádio. A equipe planeja mandar seus jogos no Pacaembu por tempo indeterminado, já que o Canindé está sendo reformado.

Antes de enfrentar o Corinthians, a Lusa tem pela frente os duelos contra Inter de Limeira e Água Santa pelo Paulistão. Já o Timão encara Palmeiras, São Bernardo e Santos no período. A Portuguesa ocupa a terceira posição do Grupo C, com seis pontos, enquanto o Alvinegro lidera o Grupo A, com 18.