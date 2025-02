Pedro, ex-Corinthians e capitão da Seleção sub-20, valoriza vitória sobre o Uruguai: "Não desistimos"

Nesta terça-feira, o Brasil superou o Uruguai por 1 a 0. A partida foi válida pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20 e aconteceu na Venezuela, no Estádio Nacional Brígido Iriarte. O gol do Brasil foi marcado pelo meia ex-Corinthians Pedro.

Com a expulsão de Arthur Dias, o Brasil jogou com um a menos desde os 12 minutos da partida.

"Acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo, competimos bastante e só faltou o gol. A equipe estava muito compacta, não desistimos do jogo. Mesmo com um a menos, a gente continuou (se esforçando) até o final e, graças a Deus, pude fazer o gol e dar a vitória", afirmou Pedro.

O meia e capitão da Seleção é cria da base do Corinthians. Na equipe, fez sua estreia no profissional em 2023, quando atuou em 22 jogos e marcou um gol. Em junho do mesmo ano, foi vendido ao Zenit da Rússia, onde está até hoje.

"A gente melhorou muito desde o começo da primeira fase. Agora é descansar, temos um jogo próximo, vamos olhar o que fizemos de bom e ruim para melhorar para as próximas partidas", disse o capitão.

O próximo compromisso do Brasil na competição será diante da Colômbia. A bola rola nesta sexta-feira, às 17h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.