Palmeiras segue preparação para o Derby com treino tático e de bolas paradas; veja provável escalação

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta quarta-feira, os comandados de Abel Ferreira fizeram mais um treino de olho no confronto com o rival que acontece na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, na véspera do Derby, os atletas trabalharam conceitos táticos e bolas paradas. As atividades tiveram ausência dos lesionados Bruno Rodrigues e Paulinho, que seguem se recuperando de cirurgias no joelho esquerdo e na perna direita, respectivamente.

Ambos seguem sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O meia-atacante Felipe Anderson está em transição física depois de sentir dores no púbis. Nos últimos dias, o atleta participou de parte do treino e segue como dúvida para Abel Ferreira.

Em fotos, em vídeo... tudo o que rolou em mais um dia de preparação do #MaiorCampeãoDoBrasil pro clássico de quinta-feira ? ? https://t.co/XzcDIXJDpv pic.twitter.com/kCn7zHPgXW ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 5, 2025

Contra o Corinthians, o treinador palmeirense deve mandar a campo uma equipe semelhante a que venceu o Guarani, por 4 a 1, no Brinco de Ouro, na última rodada. A equipe Alviverde busca emplacar sua primeira sequência de vitórias no Estadual.

Dessa forma, um provável Palmeiras conta com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão e Facundo Torres.

O meio-campista Emiliano Martínez tem a expectativa de ser relacionado pela primeira vez desde sua chegada ao Verdão. O uruguaio foi apresentado oficialmente no início da semana e entende estar pronto para ganhar minutos com a camisa palmeirense.

No momento, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos, quatro a menos que o São Bernardo. O Verdão soma três vitórias, uma derrota e dois empates.