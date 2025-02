Improviso e joia 'permitem' Palmeiras esperar até Mundial por centroavante

A contratação de um centroavante é assunto no Palmeiras desde o começo do ano, mas dois fatores permitem que a diretoria deixe para buscar um novo camisa 9 na janela especial para o Super Mundial de Clubes, no meio do ano.

Joia e improviso surgem

A primeira "solução" veio da base. Thalys foi promovido ao time profissional após dois jogos na Copinha — Abel anunciou a promoção ainda em 2024 — e se tornou peça bastante utilizada. Ele participou dos seis jogos do clube até aqui — três como titular — e marcou dois gols.

Thalys se aproveitou do mau momento de Flaco López. O argentino, que aparecia como única opção para a função, não voltou bem das férias, e Abel chegou a "cobrar" o atleta em entrevista coletiva, além de afirmar que Thalys está à frente na briga por uma vaga no time titular.

Um improviso virou alternativa recente. Abel testou um ataque mais móvel na última partida — goleada por 4 a 1 contra o Guarani — e colheu bom resultado. O trio formado por Estêvão, Facundo Torres e Maurício se destacou pela velocidade e movimentação no jogo e deve ser mantido no clássico contra o Corinthians.

O ataque terá outras duas "novidades". Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperam de lesões e devem estar disponíveis em breve, o que aumentará o leque de opções de Abel — ambos já atuaram como centroavantes em algumas oportunidades ao longo da carreira.

O Palmeiras tem até 28 de fevereiro para anunciar um centroavante nesta janela, mas pode esperar. O Verdão é um dos clubes classificados para o Super Mundial de Clubes e, por isso, terá uma janela extra. Ela ficará aberta entre 2 e 10 de junho.

Sem alvo preferido

O sonho por um novo centroavante é real, mas a diretoria ainda não tem um alvo definido. A cúpula transita pelo mercado em busca do melhor nome para o posto.

Um dos sondados é Vitor Roque, do Real Betis. A diretoria do Palmeiras ouviu dos representantes do atleta que um negócio pode acontecer no final da temporada europeia, justamente na janela extra para o Super Mundial.

Vitor Roque é um dos nomes sondados pelo Palmeiras Imagem: Jose Luis Contreras/Dax Images

O que tem de concreto é que a presidente Leila ligou para os representantes do Vitor Roque e ouviu que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, antes do Super Mundial.

André Hernan, colunista do UOL, no De Primeira

Rumores ligaram Roberto Firmino, do Al-Ahli, ao Palmeiras, mas não há nada. Segundo André Hernan, o que houve foi uma conversa de bastidor dentro do clube, porém não há indícios que uma negociação será aberta.

Alex Arce, da LDU, foi procurado em dezembro. O Palmeiras chegou a sinalizar uma oferta de US$ 4 milhões, mas ouviu que o clube equatoriano queria US$ 6 milhões pelo artilheiro, e as conversas não avançaram.

