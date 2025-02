Pai de Neymar cita importância de volta ao Santos e indica "último ciclo" do atacante

A noite desta quarta-feira marca a reestreia de Neymar pelo Santos. E a data não é especial apenas para o atacante, como também para a sua família. Presente na Vila Belmiro para acompanhar o duelo com o Botafogo-SP, Neymar pai destacou a sua felicidade de poder ver o filho voltar a atuar.

"A ficha ainda não caiu. Por mais que você esteja acostumado, são experiências novas que estamos vivendo, diferente. Não esperávamos estar vivendo isso hoje, mas Deus sabe o que faz. É um momento de felicidade para nossa família, ver o nosso filho nos campos de novo. Isso não tem preço", declarou à reportagem.

O empresário ainda comentou a importância deste retorno do astro ao Alvinegro Praiano. Ele indicou que o brasileiro de 33 anos está começando o seu último ciclo na carreira.

"É gratificante porque não é só meu filho. Ele é a base de tudo, dos amigos, família, representa para nós um símbolo no futebol. É nossa maior pérola. Para mim, ele é último romântico desse esporte. É o único que vive realmente a plasticidade do jogo bonito. Quem gosta de futebol vai aproveitar. Estou doido para ver isso de novo. Estamos indo para o último ciclo de carreira do meu filho. Queremos desfrutar o máximo possível", disse.

"O Neymar voltando aos gramados, voltando a fazer o que gosta, que é jogar... Se o Santos devolver essa alegria para ele, vamos desfrutar. Aquele abraço representa todo esse momento dele estar voltando a jogar, voltar para casa e de volta aos gramados. O que ele mais queria era jogar. Viemos para realizar esse sonho. Vamos estar junto", finalizou.

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

O atacante, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.