Oscar e Calleri vão às redes, e São Paulo goleia o Mirassol no Morumbis

O São Paulo venceu o Mirassol nesta quarta-feira, por 4 a 1, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os gols tricolores foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva. Gabriel descontou para o time do interior do estado.

Com o resultado, o São Paulo ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C, que agora é de quatro pontos para o Novorizontino, e ainda possui um jogo a menos que os demais integrantes da chave. O Mirassol, por sua vez, perdeu a chance de se manter domo dono da melhor campanha geral do torneio.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Já o Mirassol terá pela frente o Noroeste, no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 16h (de Brasília), em casa.

O jogo

O São Paulo precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Oscar levou para dentro e cruzou para a área, na intenção de encontrar Calleri, que até tentou completar de primeira, mas a bola foi direto para o fundo das redes de Alex Muralha

Pouco depois, quase o segundo gol do Tricolor. Luciano tabelou com Calleri e fez o cruzamento rasteiro para Lucas chegar batendo de primeira, dentro da área, mas Muralha fez grande defesa. No rebote, Calleri teve seu chute bloqueado pela zaga do Mirassol. Grande chance para o São Paulo.

Com o passar do tempo o São Paulo passou a cometer muitos erros e não ameaçar com tanta frequência. Não demorou para o Mirassol empatar. Os visitantes foram avançando pela direita após bate-rebate, e Gabriel recebeu cruzamento sozinho dentro da área, dominando e batendo sem chances para o goleiro Rafael.

Na reta final do primeiro tempo o São Paulo acordou e tratou de recuperar a vantagem antes de ir para o intervalo. Primeiro, Lucas cruzou no segundo pau e Sabino ajeitou de cabeça para Oscar completar de carrinho, dentro da pequena área, mas conseguiu mandar por cima do travessão, perdendo uma chance inacreditável.

Mas, nos acréscimos, não teve jeito. Após Luciano perder uma chance cara a cara com Muralha, Igor Vinícius ficou com a sobra e cruzou baixo, obrigando Calleri a completar de carrinho, desta vez sem chances para o goleiro do Mirassol, marcando seu segundo gol no jogo.

Segundo tempo

Mas, aos 40 minutos, foi a vez de o São Paulo "matar o jogo" no Morumbis. Ferreira fez boa jogada individual e a bola sobrou para Oscar, que chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Enzo Díaz chegou completando de primeira, batendo firme, no alto, para fazer 3 a 1.

E ainda deu tempo de, nos acréscimos, André Silva, acionado no segundo tempo, também balançar as redes. O atacante recebeu passe em profundidade de , limpou a marcação e bateu rasteiro, garantindo a goleada do São Paulo sobre o Mirassol no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 4 X 1 MIRASSOL

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 05 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Arbitragem: João Vitor Gobi



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda

Público: 24.034 torcedores.



Renda: R$ 907.904,00

Gols: Oscar, aos 10 do 1ºT, Calleri, aos 51 do do 1ºT, Enzo Díaz, aos 40 do 2ºT, André Silva, aos 47 do 2ºT (São Paulo); Gabriel, aos 25 do 1ºT (Mirassol)



Cartões amarelos: Igor Vinícius, Luciano, Rafael, Sabino (São Paulo); João Victor (Mirassol)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla), Oscar e Lucas (Erick); Luciano (Ferreira) e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz (Alan Empereur) e Reinaldo; Neto Moura (Léo Gamalho), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Guilherme Pato), Chico (Clayson) e Iury Castilho (Matheus Davó).



Técnico: Eduardo Barroca.