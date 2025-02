Onde vai passar Portuguesa x Flamengo pelo Carioca? Como assistir ao vivo

Portuguesa e Flamengo se enfrentam hoje (5), às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com 10 pontos, o Flamengo é o quinto colocado e quer a vitória para entrar no G4. Já a Portuguesa está na penúltima posição, com seis pontos, e quer se afastar do rebaixamento.

O Rubro-Negro chega embalado após o título da Supercopa. O técnico Filipe Luís vai mandar a campo um time mesclado, com nomes como Arrascaeta, Danilo, Juninho, Everton Cebolinha e Luiz Araújo.

Já Portuguesa vem de quatro derrotas consecutivas e quer os três pontos para respirar. Na rodada anterior, a Lusa Carioca perdeu para o Nova Iguaçu por 1 a 0.

Portuguesa x Flamengo -- Carioca 2025