Nova tentativa! Misfits Boxing marca duelo entre KSI e Dillon Danis para março

Dois anos depois da primeira tentativa fracassar, KSI e Dillon Danis estão novamente escalados para se enfrentarem dentro do ringue de boxe. O anúncio do duelo entre o youtuber que virou pugilista e o faixa-preta de jiu-jitsu - famoso por ter sido parceiro de treino do astro do UFC Conor McGregor - foi feito na última terça-feira (4), pela 'Misfits Boxing', companhia promotora do evento, que está marcado para acontecer no dia 29 de março, em Manchester (ING).

O show ganhou a alcunha de 'Unfinished Business' (Negócios Inacabados) no pôster oficial, divulgado nas redes sociais pela Misfits Boxing (veja abaixo ou clique aqui). Algumas informações importantes sobre a luta ainda não são conhecidas. Por exemplo, ainda não está claro se o duelo será disputado sob as regras do boxe profissional ou se terá caráter de exibição.

Esta é a segunda vez que KSI e Dillon Danis são escalados para um confronto de boxe. Inicialmente, os dois deveriam ter se enfrentado em janeiro de 2023. Porém, o faixa-preta de jiu-jitsu se retirou da disputa alguns dias antes do evento por entender que não estava bem preparado para subir no ringue. Resta saber se a história vai se repetir em março ou se os rivais finalmente medirão forças na nobre arte.

Currículo de KSI e Dillon Danis

Nascido em Londres (ING), com o nome Olajide Olayinka Williams Olatunji, o youtuber KSI - como ficou conhecido por seu trabalho na internet - decidiu se aventurar nos esportes de combate há alguns anos. Em 2018, o inglês de ascendência nigeriana fez suas duas primeiras lutas no boxe, ambas em caráter amador, com uma vitória sobre Joe Weller e um empate diante de Logan Paul.

No ano seguinte, o influenciador deu início à sua carreira como profissional, em uma revanche contra Logan Paul, vencida por ele, por pontos. Desde então, KSI disputou mais cinco combates na modalidade, somando mais três vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e uma derrota, para o pugilista britânico Tommy Fury, irmão do ex-campeão mundial Tyson Fury, em outubro de 2023.

Por sua vez, Dillon Danis ganhou fama ao se juntar ao camp de treinamento de Conor McGregor, em 2016, durante a preparação do astro irlandês para sua revanche contra Nate Diaz, no UFC 202. Inicialmente um competidor de jiu-jitsu, o faixa-preta se aventurou também no boxe, onde foi derrotado por Logan Paul após ser desqualificado da luta, e no MMA, modalidade na qual venceu seus dois únicos combates, ambos disputados sob a bandeira do Bellator, entre 2018 e 2019.

Os longos períodos de inatividade e diversos combates cancelados marcaram os últimos anos da carreira de Danis. De fato, há algum tempo, o lutador tem virado notícia mais por conta das polêmicas e rixas nas quais se envolve, como foi o caso recentemente com Nina Agdal. A noiva de Logan Paul chegou a entrar com um processo judicial contra Dillon por 'assédio virtual', em função dos ataques feitos pelo atleta nas redes sociais.

