Nova Iguaçu x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Botafogo fecha a oitava rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, quando encara o Nova Iguaçu a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita. O Glorioso soma nove pontos, três a menos que o adversário, embalado após a vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa, fora de casa. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Ganhando seu jogo, o Botafogo igualaria a pontuação do Nova Iguaçu, levando vantagem nos critérios de desempate - os times lutam pelo G4, zona de classificação para as semifinais. Resta saber como o Alvinegro chegará para este jogo, já que vem de derrota por 3 a 1 contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

Preparação finalizada no CT Lonier para mais um próximo compromisso do Campeonato Carioca! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/5prtrPzUnE ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 5, 2025

"Antes do jogo contra o Flamengo, tivemos uma grande semana de trabalho, com bons resultados. O tempo de preparação pesou no resultado de domingo, mas acredito que vamos retomar o caminho das vitórias", disse o técnico interino Carlos Leiria.

Para este duelo, o Botafogo terá uma mudança certa, uma vez que Lucas Halter foi negociado com o Vitória. Assim, Bastos deve ocupar o posto no time titular.

Pelo lado do Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor pretende manter a base que derrotou a Portuguesa, apresentando um bom futebol. A equipe é a atual vice-campeã carioca, tendo perdido para o Flamengo na final do ano passado.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de fevereiro de 2025



Horário: 21h45



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago Farinha



VAR: Paulo Renato Coelho

NOVA IGUAÇU: Lucas Matricoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon Pereira; Fernandinho, Igor Guilherme e João Lucas; Kennyd, Andrey Dias e Victor Rangel



Técnico: Carlos Vitor

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Carlos Leiria