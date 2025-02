A noite de Neymar: choro, faltas e correria marcam reestreia do camisa 10

O dia 5 de fevereiro de 2025 ficará marcado por um misto de sentimentos na memória de Neymar. O camisa 10 reestreou com a camisa do Santos no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em jogo válido pelo Campeonato Paulista e ocorrido na Vila Belmiro.

A noite de Neymar

O craque surgiu na Vila sendo aplaudido e com desejos de "feliz aniversário" — ele completou 33 anos justamente nesta quarta-feira (5).

Os diferentes choros ensaiaram uma noite histórica na Vila: além dos gritos eufóricos pelo ídolo, houve reações emocionadas em setores das arquibancadas ainda antes de a bola rolar.

Neymar passou os primeiros 45 minutos no banco de reservas e viu o companheiro Tiquinho Soares, de pênalti, abrir o placar na Vila Belmiro.

Na volta dos vestiários, ele findou a espera dos fãs, entrou no lugar do meia Gabriel Bontempo e ficou com a faixa de capitão. A alteração, como era de se esperar, levou ao delírio os torcedores presentes no estádio santista.

A entrada tão cedo do craque, inclusive, surpreendeu: o Santos programava ter o atleta atuando por 30 minutos na estreia, mas ele se mostrou apto e protagonizou uma correria ao longo de todo o segundo tempo.

As movimentações iniciais preocuparam os fãs diante de possíveis lesões. Neymar tomou uma bolada em seu "primeiro toque" e, pouco depois, acabou sofrendo faltas em sequência por parte dos adversários, que acabaram amarelados.

Quando o camisa 10 ensaiou ajudar na marcação, os gritos eram parecidos: os torcedores pediam calma ao ídolo, que atuou com total liberdade do meio para frente.

A euforia se transformou em revolta ao longo do 2° tempo. O motivo? Neymar não gostou de algumas marcações (ou falta delas) da arbitragem e chegou a parar em alguns lances considerados "normais" pelo juiz.

Os minutos finais tiveram toque amargo porque o Botafogo-SP, com Alexandre de Jesus, empatou o duelo e decretou o 1 a 1.

Bem fisicamente, o camisa 10 ainda finalizou mais de uma vez, mas não conseguiu encerrar a noite com 100% de alegria.

Hoje joguei 45 minutos. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas eu acho que é com calma, não é com tanta pressa que eu vou fazer esses jogos. Vou ver como me sinto nos próximos dias, porque hoje me senti muito bem. Esperava correr muito menos do que eu corri hoje. Estou contente com o meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar