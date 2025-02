Neymar soma mais de 60 gols, pintura Puskas e uma taça levantada na Vila

Neymar escreverá nesta quarta-feira (5) o primeiro capítulo de sua nova história no Santos. O palco será a Vila Belmiro, local em que o craque guarda boas lembranças.

O que aconteceu

Neymar já marcou 62 gols e é o 14º maior artilheiro da história da Vila Belmiro. Ele está a oito de igualar Pagão e entrar para o top-10 no ranking do estádio.

Um deles foi a pintura que lhe rendeu o Puskas no histórico Santos x Flamengo de 2011. O atacante foi premiado pela Fifa por ter feito o gol mais bonito do ano, após ter arrancado do meio de campo, dado um drible desconcertante em Ronaldo Angelim e tocado, de bico e caindo, para o fundo da rede. Apesar do golaço, o Rubro-negro derrotou o Peixe por 5 a 4, com show de Ronaldinho Gaúcho.

Durval, Ganso e Neymar carregam a taça do Campeonato Paulista de 2011, conquistado pelo Santos Imagem: Almeida Rocha/Folhapress

O jogador, que completa 33 anos, também já levantou uma taça na casa do Santos. Neymar marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na final do Paulistão de 2011, e ajudou o time a conquistar o bicampeonato estadual. Os outros títulos conquistados pelo Peixe tiveram o Pacaembu de palco.

O retrospecto do ídolo santista na Vila é amplamente favorável. Ao todo, foram 95 partidas disputadas no local até então, com 58 vitórias, 22 empates e apenas 15 derrotas. Ele também deu 40 assistências no estádio e marcou pela última vez em 17 de abril de 2013, na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo-PI.

Neymar deve começar na reserva nesta noite contra o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília). O clube prevê que o craque atue por cerca de 30 minutos na data de seu aniversário, conforme programação após lesão sofrido na coxa enquanto ainda defendia o Al-Hilal.

Maiores artilheiros do Santos na Vila Belmiro