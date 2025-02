Neymar começa no banco do Santos contra o Botafogo-SP; veja escalações

O Santos esta definido para enfrentar o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade é Neymar no banco de reservas.

Recém-contratado, o atacante deve reestrear com a camisa do Peixe ao longo do segundo tempo. O ídolo tem condições de cerca de 30 minutos de jogo. Além dele, Thaciano está recuperado de inflamação na coxa e volta a ser opção.

O técnico Pedro Caixinha, que não estará no banco pois está suspenso, escolheu João Basso para substituir Zé Ivaldo, fora por acúmulo de cartões amarelos. Já na lateral esquerda, Escobar volta de lesão.

Assim, o Santos terá: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Rincón, Pituca e Soteldo; Bontempo, Tiquinho e Guilherme.

Do outro lado, o técnico Márcio Zanardi montou o Botafogo-SP com: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Gabriel Risso; Edson, Gabriel Bispo e Silvinho; Leandro Maciel, Alexandre Jesus e Jonathan Cafú.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília).