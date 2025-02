Narrador Ivan Zimmermann morre, aos 64 anos, em acidente de carro nos Estados Unidos

O narrador esportivo Ivan Zimmermann, de 64 anos, morreu vítima de um acidente automobilístico, em Broward, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente, que envolveu dois carros e um caminhão ocorreu na sexta-feira.

Segundo o jornal americano Miami Herald, Julius Clark, de 43 anos, teria sido o responsável pelo acidente que vitimou Ivan, ao invadir com seu carro na pista contrária da rodovia. A família do jornalista só foi avisada nesta quarta-feira pelas autoridades americanas.

Ivan se destacou por mais de uma década como um dos principais narradores da ESPN, ao fazer eventos de NBA, NFL, NHL, MLB e boxe. Trabalhou também com destaque pela TV Bandeirantes e BandSports até 2017. Seu maior bordão era "Hasta la vista, baby", ao final das transmissões.

"A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve um papel fundamental na popularização da NFL no Brasil. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão difícil. Descanse em paz, Ivan", escreveu a NFL Brasil em suas redes sociais.

O grupo Bandeirantes também lamentou: "LUTO! Com enorme tristeza, recebemos a notícia da morte de Ivan Zimmermann. Com um estilo único e voz marcante, Ivan durante anos foi responsável no BandSports por transmissões históricas da NFL, NCAA, Copa do Mundo e Olimpíadas. Ivan é e sempre será referência para narradores e fãs de esportes americanos que eternamente lembrarão dos seus bordões. O jornalismo esportivo perde um grande profissional e nós do BandSports um grande amigo. E da forma que você gostava de encerrar as transmissões, nos despedimos de você: "Hasta la Vista, Baby!