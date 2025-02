Na estreia de Willian José, Bahia empata com a Juazeirense pela Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Bahia empatou com a Juazeirense por 0 a 0, no Estádio Adauto Morais, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O duelo marcou a estreia do centroavante Willian José.

Empate em Juazeiro. Jogando no Adauto Moraes, Bahia e Juazeirense ficam no 0 a 0 pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, Esquadrão chega a 4 pontos no regional e volta a campo neste domingo, pelo Baianão, contra o Colo Colo.

Com o empate, ambas as equipes mantiveram suas posições no Grupo B. Enquanto a Juazeirense está na sexta posição, com um ponto, o Bahia lidera.

A Juazeirense volta a campo neste domingo, às 18h30, para receber o Atlético-BA, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Bahia, por sua vez, encara o Colo Colo também em casa, às 16h do mesmo dia.

O jogo

Em uma primeira etapa de amplo domínio, o Bahia não conseguiu abrir o placar devido a uma ótima atuação do goleiro Igor. Ele parou chances de Cauly e Everaldo para manter o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Bahia não criou tanto quanto na primeira etapa, mas exigiu boas defesas de Igor em duas chances de Ruan Pablo. Colocado no lugar de Cauly aos 15 minutos, Willian José fez sua primeira partida pelo novo clube.