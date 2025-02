Palmeiras faz consulta ao Boca Jrs e tenta volta de Merentiel, diz jornal

Em busca de um centroavante, o Palmeiras fez uma consulta por Miguel Merentiel, atacante do Boca Juniors que defendeu o clube paulista em 2022. A informação é do jornal argentino Olé.

O que aconteceu

Boca vê Merentiel como "intransferível", especialmente por conta do calendário. O jogador perdeu espaço no ataque ao longo de 2024, mas pode ganhar minutos este ano por conta da quantidade de jogos, inflacionada pelo Super Mundial de Clubes da Fifa.

Dessa forma, a opção do Palmeiras seria pagar a multa rescisória do atacante, no valor de 18 milhões de dólares (R$ 104,3 milhões). A quantia é seis vezes maior do que os 3 milhões de dólares (R$ 17,4 milhões) pagos pelos xeneizes ao Alviverde em fevereiro de 2023, por 70% do jogador. Merentiel tem contrato com o Boca até o fim de 2027.

O Alviverde, porém, nega ter interesse em Merentiel. O clube destacou a qualidade do argentino, mas afirmou que neste momento não há nenhuma movimentação pelo retorno.



O clube paulista tenta a contratação de um camisa 9 e tem até 28 de fevereiro para fechar algum negócio. Nesta data se encerra a primeira janela de transferências verde-amarela na temporada 2025.

Merentiel foi contratado pelo Palmeiras no meio de 2022, mas fez apenas 11 jogos e dois gols. Sua negociação com o Boca Juniors deveu-se especialmente ao limite de estrangeiros da CBF na época — cinco por jogo. Pouco depois, porém, a quantidade subiu para nove jogadores.

Merentiel pelo Boca Jrs