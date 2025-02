Mercado: Rony 'escanteado', disputa dupla por argentino e Wesley valorizado

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quarta-feira (5) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Rony está "escanteado" no Palmeiras após negociações frustradas Imagem: Marco Miatelo/Agif

E o Rony, hein? O atacante Rony não recebeu novas ofertas após a negociação frustrada com o Al-Rayyan, do Qatar, e pode permanecer no Palmeiras pelo menos até a próxima janela de transferências, que acontece no meio deste ano. Fora dos planos do técnico Abel Ferreira, ele não atraiu outras propostas e segue com futuro indefinido — desde a abertura da janela, o camisa 10 foi liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes.

Merentiel de volta? Em busca de um centroavante, o Palmeiras fez, segundo o jornal "Olé", uma consulta por Miguel Merentiel, atacante do Boca Juniors que defendeu o clube paulista em 2022. O clube argentino, no entanto, vê o jogador como "intransferível", especialmente por conta do calendário. O alviverde, por sua vez, nega ter interesse no seu ex-atleta.

Benjamín Rollheiser, do Benfica, é alvo de Santos e Botafogo Imagem: Nuno Branco/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Argentino disputado. Santos e Botafogo travam uma batalha pela contratação do ponta-direita Benjamín Rollheiser, do Benfica —ambos os clubes já formalizaram ofertas pelo argentino de 24 anos. A equipe paulista busca a contratação em definitivo do jogador e ofereceu 12 milhões de euros (R$ 72 milhões, na cotação atual), enquanto o Glorioso negocia por um empréstimo. O Peixe conta com um trunfo para a chegada do atleta: o técnico Pedro Caixinha. O português tem ótima relação com a diretoria do Benfica, fator que coloca o Santos à frente das conversas.

Não é barato... O Santos anunciou Gabriel Veron, do Porto, por empréstimo de um ano, com opção de compra. Caso queira adquirir o jogador em definitivo ao final do contrato, o Peixe terá que desembolsar cinco milhões de euros (R$ 29,8 milhões, na cotação atual), por 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos.

Wesley está valorizado: lateral deve ser convocado pela seleção brasileira Imagem: Reprodução/Instagram wesleyfranca03_

Lateral valorizado. Wesley está em alta e deve estar nos próximos compromissos da seleção brasileira, marcados para março. O Flamengo, aliás, já recusou mais de uma oferta do futebol europeu pelo lateral de 21 anos e espera receber novas propostas no meio do ano. Atento ao assédio do mercado, o Rubro-Negro comprou mais 20% dos direitos do jogador — o clube detém, agora 90%, do total.

De São Paulo para o mundo. Contratado para reforçar o PSG a partir da próxima temporada (2025/26), o jovem goleiro brasileiro Renato Marin teve um começo de carreira bastante caricato, tendo que conciliar atividades em dois rivais. Dos 11 aos 13 anos, Renato dividiu funções na transição da infância para a adolescência: jogava futsal no Palmeiras (detalhe: como jogador de linha), enquanto, ao mesmo tempo, atuava no gol do time de campo do São Paulo. Aos 16 anos, o goleiro nascido na capital paulista acabou por ser "garimpado" pelo futebol italiano, por intermediação da agência SportsMaxi.