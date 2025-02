Mauro Cezar: Neymar precisa de tempo para corresponder às expectativas

Há mais de um ano sem sequência de jogo, Neymar ainda é uma incógnita e só voltará a ser um jogador real quando engatar uma sequência de partidas pelo Santos, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (5).

Minha curiosidade sobre Neymar é mais no médio prazo, não hoje. Hoje não sei quantos minutos vai jogar, o Botafogo-SP é adversário fraco e não vem bem. Mais adiante vai ficar mais interessante quando ele estiver com ritmo de jogo, quando enfrentar adversários mais qualificados, marcadores que vão chegar junto, defesas mais bem montadas, times mais competentes para defender, para marcá-lo, para tentar neutralizá-lo.

Isso se ele conseguir jogar também num bom nível, porque a parte física pesa também. A gente continua falando de um jogador imaginário — Neymar ainda é um jogador imaginário.

Vai voltar a ser um jogador real, concreto, quando ele entrar em campo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e jogar, jogar uma partida inteira, decidir um jogo, fazer uma grande jogada, aí você pode voltar a falar do Neymar.

Para o colunista, se tecnicamente a qualidade de Neymar está fora de questão, a condição física real do craque brasileiro ainda é uma interrogação.

Por enquanto trata-se de um jogador que em quase 480 dias jogou duas partidas, pedaços de duas partidas, é muito pouco para o que as pessoas imaginam que ele possa fazer.

Tecnicamente, qualquer discussão sobre o Neymar obviamente é uma tolice -- ele é um jogador extremamente talentoso. Mas a questão física evidentemente se impõe nesse contexto. Precisa esperar para ver o que ele vai apresentar.

Casão: Neymar terá que superar desafio além do campo, assim como Ronaldo

Neymar terá que superar mais do que as limitações físicas no seu retorno gradual ao futebol após a grave lesão no joelho — ele vai encarar a provocação pesada dos adversários, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O desafio do Neymar não é só entrar em campo, estar bem fisicamente, estar bem clinicamente. Um dos grandes desafios do Neymar vai ser lidar com a pressão das torcidas adversárias, que vão provocar como fazem com todo mundo, mas com o Neymar vai ser muito mais.

Vai ser como faziam com o Ronaldo, gente. Eu vi jogos da seleção brasileira fora do Brasil, Copa América, Eliminatórias, que a torcida contra o Brasil provocava o Ronaldo de forma preconceituosa e muitas vezes nojenta. Eu estava no campo e vi isso várias vezes. Vai acontecer tudo isso [com Neymar].

Na opinião do colunista, o jogo de hoje do Santos contra o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, é apenas o primeiro passo para Neymar retomar sua melhor forma física.

O craque treinou pela primeira vez com o elenco do Peixe na segunda (3) e está preparado para jogar cerca de 30 minutos.

Em relação a ele suportar o treino e estar pronto para jogar, treino não se divide, treino você não corre o máximo, não salta com o cara do seu lado, não toma carrinho.

Principalmente com o Neymar voltando depois de um ano e meio, os jogadores têm um certo cuidado não só pela admiração, mas pela volta dele mesmo, ninguém quer machucar o Neymar num treino. Todo mundo fica à distância.

Num jogo pegado, não tem essa. Se tiver, ele vai deitar e rolar.

