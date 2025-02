Matheus Brasília exalta "resiliência" do Cruzeiro em vitória sobre o Sesi na Superliga masculina

Na última terça-feira, pela 15ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Cruzeiro visitou o Sesi no Riachão e venceu por 3 a 2, com parciais de 25/21, 28/30, 22/25, 32/30 e 15/11. Matheus Brasília, levantador da equipe, falou sobre a força do grupo e destacou a liderança de Wallace, eleito o destaque em quadra.

"O time hoje mostrou muita resiliência. A gente não se entregou em momento algum da partida, por mais que o jogo estivesse difícil, por mais que o adversário colocasse a gente em dificuldade, nós acreditamos que poderíamos reverter a situação. Foi assim no quarto set, e é isso que a gente espera dessa equipe", começou Matheus Brasília.

"O time está habituado, gosta desses momentos decisivos. O Wallace é um baita jogador, é um dos nossos líderes, fica puxando a gente o tempo todo. Este jogo mostrou que a gente nunca desiste de buscar a vitória. E parabéns também ao torcedor, que nos incentivou muito, acompanhou um jogo longo e que terminou quase meia noite", finalizou o levantador do Cruzeiro.

Sada Cruzeiro derrota Sesi Bauru no tie-break, em uma grande batalha no Riachão Saiba mais: https://t.co/LCfuG2kVC5 pic.twitter.com/sX2WA6mlow ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) February 5, 2025

Com o resultado positivo, o Cruzeiro, líder do torneio, alcançou 39 pontos e embalou a sétima vitória seguida na competição. O Minas, que aparece logo atrás, venceu por 3 sets a 1 e diminuiu a diferença, que agora é de cinco pontos. Do outro lado, o Sesi chegou a 28 somados, na quinta posição.

O Cruzeiro retorna às quadras no próximo sábado, contra Joinville, pela 16ª rodada da Superliga. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Centreventos Cau Hansen. Já no domingo, o Sesi encara o Blumenau, também pela 16ª rodada da competição. O jogo acontece às 11h30, na Arena Paulo Skaf.