Luisa Stefani chega às quartas de final nas duplas em Abu Dhabi

A tenista Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, manteve o embalo da conquista no domingo em Linz, na Áustria, e estreou com vitória, nesta quarta-feira (5), no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A paulistana e a britânica Heather Watson derrotaram a dupla da tcheca Lucie Safarova com a americana Bethanie Mattek, ex-número 1 do mundo.

A partida foi definida em dois sets, com um duplo 6/4. Agora, Stefani e Watson jogam as quartas de final contra as cabeças de chave 4, a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Shuai Zhang.

"Feliz com a estreia contra duas adversárias experientes, ex-número 1 do mundo, que já ganharam cinco Grand Slams juntas. Sabíamos que teríamos que ser firmes e aproveitar as oportunidades. Fiquei contente com a vitória e nível de jogo, já que tive pouco tempo de adaptação e são condições bem diferentes de Linz. A Heather tem uma energia muito boa e estou animada por jogar com ela essa semana", disse Luisa.