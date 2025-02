Leganés x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo da Copa do Rei

Imagem: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid visita o Leganés às 17h (de Brasília) desta quarta (5), no estádio Butarque, pelas quartas de final da Copa do Rei.

A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Real Madrid chega para o duelo vindo de derrota. A equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu para o Espanyol no último compromisso, pela LaLiga, depois de cinco vitórias consecutivas. Já o Leganés não vence há dois jogos. Na edição passada, o Real foi eliminado nas oitavas pelo rival Atleti.

O time merengue não perde para o adversário desta quarta há seis anos. A última vitória do Leganés no confronto foi em janeiro de 2019, pela Copa do Rei daquela temporada. O confronto mais recente terminou 3 a 0 para o gigante espanhol.

Leganés x Real Madrid -- Quartas da Copa do Rei

Local: Estadio Butarque, em Leganés (ESP)

Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, às 17h

Transmissão: ESPN e Disney+