'Pensei que era uma farsa', diz LeBron sobre Doncic no Lakers

A vinda de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers surpreendeu a NBA, e LeBron James não foi exceção. O astro lamentou a saída de Anthony Davis — que vai para o Dallas Mavericks — mas rasgou elogios ao seu "jogador favorito" e agora companheiro de equipe.

Vai ser especial ter o Doncic. Vamos atrair muita atenção. O Luka é um grande jogador, tem 25 anos, ainda nem chegou ao auge e já fez coisas incríveis na nossa liga. Estou feliz por tê-lo, Los Angeles está feliz por tê-lo. Ainda é um pouco surreal para ser sincero. Ainda não parecia muito real até que vi Luka aqui e vi um clipe do Anthony Davis no Dallas. Foi quando finalmente me ocorreu, tipo, "Oh m****, isso é real!". LeBron James, após vitória do Lakers sobre o Los Angeles Clippers

O que mais LeBron falou

Pensou que era 'fake news': "estava com minha família jantando e recebi a notícia e a primeira vez que ouvi, pensei que era com certeza falsa. Pensei que era uma farsa, pessoas brincando ou algo assim".

Ligação de Anthony Davis: "Me chamou pelo FaceTime e eu conversei com ele por um bom tempo, e mesmo quando desliguei o telefone com ele, ainda não parecia real. Foi definitivamente um momento estranho, desconfortável, de verdade para nós. Só de saber que ele iria embora, isso foi muito, muito difícil. Muito desafiador. Eu posso ver o quão em choque ele estava, obviamente. E ele provavelmente viu isso no meu rosto também".

Elogios a Doncic: "Luka é meu jogador favorito na NBA há algum tempo. Sempre tentei jogar para inspirar a próxima geração. E Luka é um deles. E agora somos companheiros de equipe. Será uma transição muito tranquila. Posso jogar com qualquer um, e acho que ele também pode. Trabalharemos bem juntos. Como líder da equipe, como um dos capitães da equipe, é meu trabalho fazer com que tudo ocorra da forma mais tranquila possível. Foi chocante quando ouvi a notícia, mas no final do dia, eu entendo o negócio do basquete. Mas eu não tomei a decisão".