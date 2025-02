Khamzat Chimaev zomba de Sean Strickland após ataque do ex-campeão do UFC

Não demorou para Khamzat Chimaev responder ao ataque feito por Sean Strickland. O americano ignorou Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg) e seu adversário neste sábado (8), na luta principal do UFC 312, na Austrália, e voltou sua mira para 'Borz', o detonando por sua amizade com Ramzan Kadyrov, chefe da República da Chechênia. Sendo assim, o russo não deixou barato e rebateu o rival.

No 'media day' do UFC 312, Strickland classificou Khamzat como 'p***' e afirmou que ele se 'vendeu' para um político conhecido por governar a Chechênia de forma autoritária em troca de presentes de luxo, como carros e demais acessórios. Vale pontuar que Kadyrov é acusado de praticar crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos, desaparecimentos e tortura. Na sequência, o russo, em sua conta oficial no 'X', zombou do ex-campeão do UFC.

Por meio de três publicações, Chimaev riu do novo visual de Strickland, questionou o motivo dele reclamar tanto e publicou uma imagem do mesmo na juventude ao lado de um homem, supostamente seu pai, lembrando da relação conturbada do rival com seu genitor. O americano expôs mais de uma vez que teve uma infância traumática e que seu pai era abusivo, tanto mentalmente como fisicamente. Não satisfeito, o russo também destacou as derrotas do ex-campeão do UFC, claramente com o intuito de minimizar sua qualidade como lutador de MMA.

"Por que você está chorando o tempo todo? Seu pai não te deu amor ou mostrou demais o amor dele por você? Mais derrotas do que vitórias", escreveu o lutador.

Registro de Chimaev no MMA

Invicto no MMA com 14 vitórias, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou oito lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela companhia em 2020 e seus principais triunfos foram sobre Gilbert 'Durinho', Kamaru Usman, Kevin Holland, Li Jingliang e Robert Whittaker. Atualmente, 'Borz' é dono do terceiro lugar no ranking do peso-médio da organização.

