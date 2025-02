Juventude x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude enfrenta o Grêmio às 22h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Juventude mais uma vez faz boa campanha no Estadual. A equipe lidera sua chave e tenta acabar com a hegemonia da dupla Gre-Nal. Já o Grêmio também chega embalado para o confronto, com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do RBS Tv e do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA

Juventude - 9 pontos em 4 jogos - 1º lugar do Grupo C.



Grêmio - 10 pontos em 4 jogos - 1º lugar do Grupo A.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny



Técnico: Fabio Matias

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo



Técnico: Gustavo Quinteros

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Jonathan Benkenstein Pinheiro, com os assistentes Lucio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins. O VAR será conduzido por Daniel Nobre Bins.