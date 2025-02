Internacional vence Brasil de Pelotas e completa quarta vitória seguida no Gaúcho

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional recebeu o Brasil de Pelotas no Estádio Beira-Rio e venceu por 3 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Agustín Rogel, Vitor Hugo e Enner Valencia.

Com o resultado positivo, o Colorado emendou a quarta vitória seguida e chegou a 13 pontos no Grupo B, quatro a menos em relação ao Caxias, que aparece logo atrás. Do outro lado, o Brasil de Pelotas ficou estacionado com os mesmos cinco, na terceira colocação do Grupo C.

O Internacional retorna aos gramados neste sábado, em clássico contra o Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição estadual, o Brasil de Pelotas visita o Pelotas. Desta vez o jogo acontece às 16h30, no Estádio Boca do Lobo.

Inter tem grande atuação coletiva, bate o Brasil por 3 a 0, vence a quinta seguida no Gauchão e segue líder do grupo B! Rogel, Vitinho e Valencia marcaram os gols da partida, válida pela quinta rodada estadual. ???? VAMOS! ?? pic.twitter.com/xfJGeQcBH7 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 6, 2025

O primeiro gol do Internacional foi marcado aos 50 minutos da etapa inicial, com Agustín Rogel. O atleta subiu muito bem de cabeça após o escanteio de Wanderson e completou para as redes.

O Colorado ampliou o marcador com Vitinho, aos dois do segundo tempo. O atleta pegou a sobra e concluiu para o fundo do gol.

Enner Valencia fechou a conta para o Internacional. Aos 18 minutos, o centroavante pegou o passe de Pablo e emendou para as redes.