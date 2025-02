Inter x Brasil: veja onde assistir e horário do jogo do Campeonato Gaúcho

Do UOL, em São Paulo

O jogo Inter x Brasil de Pelotas, válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, será disputado nesta quarta (5), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

Qual será a transmissão? O Premiere (pay-per-view) vai exibir a partida ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Inter está invicto neste Gauchão. O time de Roger Machado, que lidera o Grupo B, empatou na estreia e venceu nas últimas três partidas

Já o Brasil venceu apenas uma vez no estadual — justamente na última rodada. A equipe de Pelotas faz parte do Grupo C, ao lado de Juventude, São Luiz e Monsoon.

Inter x Brasil de Pelotas -- 5ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 4 de fevereiro de de 2025, às 20h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere