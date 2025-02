Ídolo do Manchester United aconselha clube a procurar Pogba: "Faríamos uma avaliação"

O ex-capitão e ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand, não escondeu sua admiração por Paul Pogba e aconselhou Rúben Amorin a procurar o jogador francês. Atualmente, o meio-campista está sem clube e poderá voltar aos gramados em março. O jogador de 31 anos foi suspenso por doping em setembro de 2023 e após recorrer, sua pena foi diminuída de quatro anos para 18 meses.

"Pogba no United? Diria para ele (Rúben Amorin) ter uma conversa com Pogba e dizer: 'vem treinar conosco e mostrar o que tem'. Eu faria assim. Aliás, já teria feito isso. Diria para vir treinar, para estar apto e que faríamos uma avaliação", afirmou o ex-capitão dos Red Devils no podcast Rio Presents.

Sem jogar desde o início de setembro de 2023, Pogba rescindiu o contrato com a Juventus e, ao descobrir que voltaria aos campos, começou a ser especulado por diversos times no mundo, inclusive no Corinthians.

Porém, no final de 2024, o presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a se manifestar sobre o assunto e esfriou os rumores, dizendo que 'não existe nada' neste momento. Pouco depois, um site de acompanhantes ofereceu publicamente um aporte financeiro à diretoria alvinegra para contratar o francês, mas o clube publicou uma nota e afirmou que não abriu negociação com a empresa.

Christian and Matthijs recently attended the Munich exhibition at our museum ?#FlowersOfManchester ? Manchester United (@ManUtd) February 5, 2025

Campeão do mundo e 2018 com a França, Paul Pogba teve duas passagens pelo Manchester United, uma entre 2009 e 2012 e outra de 2016 a 2022. No período entre essas etapas, defendeu a Juventus, sendo esses os únicos clubes que representou como profissional.

No clube inglês, segundo o site especializado O Gol, Pogba participou de 234 jogos com o Manchester United. No período, marcou 39 gols e distribuiu 45 assistências.