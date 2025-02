Herói da Copinha em 2024, Kayke encontra dificuldade para convencer comissão técnica do Corinthians

O meia-atacante Kayke, autor do gol do título do Corinthians na Copinha de 2024, encontra dificuldade para convencer a comissão técnica do profissional. O jovem foi relacionado apenas para um jogo nesta temporada, contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Kayke não tem agradado a Ramón e Emiliano Díaz nos treinamentos e, por isso, não tem sido levado aos jogos. Na visão da comissão, o atleta tem treinado em um ritmo abaixo do esperado em relação aos companheiros.

Após a vitória contra o Noroeste, no último sábado, Emiliano foi direto ao falar sobre a ausência do garoto nas partidas do Estadual.

"Kayke não está aqui pois tem que trabalhar para estar, é simples. Não damos nada a ninguém. Entrou um menino (Luiz Eduardo) que está bem, tem que desfrutar. Quem não está, não merece estar. Sempre se fala sobre quem não está. Temos meninos no banco, estão entrando. Sempre perguntam sobre quem não está, e não parece justo com o grupo", disse Emiliano em entrevista coletiva.

Havia a expectativa de Kayke ser relacionado contra o Novorizontino, na última segunda-feira, já que a comissão técnica optou por utilizar uma equipe alternativa para o duelo. Alguns garotos que participaram da última Copinha passaram na frente do meia-atacante, como Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia e Luiz Eduardo.

No profissional, Kayke entrou em campo três vezes ao longo de 2024, contra São Paulo (Campeonato Paulista), Athletico-PR (Campeonato Brasileiro) e Cuiabá (Campeonato Brasileiro). O garoto teve suas primeiras oportunidades com os técnicos Mano Menezes e António Oliveira.

Quando não estava no time de cima, Kayke ajudava a equipe sub-20 em sua última temporada pela categoria. No calendário da base, o jovem anotou três gols e distribuiu duas assistências em 23 jogos (22 como titular).

Por conta da perda de espaço no profissional durante a reta final da temporada passada, Kayke quase foi emprestado com o intuito de ter maior minutagem. No entanto, o estafe do atleta optou por mantê-lo no Corinthians, tendo em vista a chance de treinar com o grupo de cima na pré-temporada e ganhar chances no Estadual.

O contrato de Kayke com o Corinthians foi renovado em meados de 2024 e tem validade até junho de 2027. O jogador ganhou projeção especialmente após o título da Copinha, quando fez um golaço na final contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena.