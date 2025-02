Helicóptero todo dia ou Santos: onde vai morar Neymar?

Do UOL, em São Paulo

Neymar já tem em mente onde vai morar na Baixada Santista, mas segue indo de helicóptero para os treinos enquanto não bate o martelo sobre a residência em que se instalará na cidade.

O que aconteceu

O jogador deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha, condomínio de luxo da cidade. O bairro elevado fica perto do centro da cidade e da praia, com vista privilegiada para o mar.

Neymar escolheu o local por estar a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. O local também é onde Juninho, filho de Robinho, mora com a mãe e os irmãos. De volta ao Peixe, o atacante de 33 anos reforça a rede de apoio em torno da jovem promessa do clube.

Neymar Jr e seu helicóptero personalizado avaliado em R$ 50 milhões Imagem: Instagram

O astro foi de helicóptero para os dois treinos de que participou. Apresentado com festa na última sexta (31), o jogador descansou no final de semana e participou das duas sessões de treinamento antes da partida desta noite (5) contra o Botafogo-SP.

Ele pega o transporte de sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, direto para Santos. Em estados diferentes, as duas cidades estão separadas por mais de 400 km.