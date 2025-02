Halep se aposenta aos 33 anos após títulos de Grand Slam, nº 1 no ranking e doping polêmico

A tenista romena Simona Halep anunciou sua aposentadoria aos 33 anos, após ser eliminada logo na rodada de abertura de um torneio disputado em seu país natal. A ex-número 1 do mundo vinha sofrendo com lesões em seu retorno ao circuito após um polêmico e rumoroso caso de doping.

"Não sei se é com tristeza ou alegria - acho que estou sentindo as duas coisas -, mas minha alma está em paz com essa decisão, e sempre fui realista comigo mesma. Meu corpo não aguenta mais tanto quanto costumava aguentar para me colocar onde eu provavelmente já estive", disse Halep, se dirigindo ao público em Cluj, na Romênia.

A dona de dois títulos de Grand Slam se despediu do circuito após ser derrotada pela italiana Lucia Bronzetti por duplo 6/1. Foi a primeira partida da temporada para Halep, que alcançou o número 1 no ranking da WTA pela primeira vez em 2017, mas agora está em 870º e recebeu um convite para jogar na Romênia.

"É muito difícil chegar a esse nível (que ela teve ao alcançar o topo), e eu sei o que é preciso para chegar lá. É por isso que eu queria estar aqui hoje, em Cluj, para jogar na frente de vocês e me despedir na quadra de tênis, mesmo que meu desempenho não tenha sido ótimo."

Halep chegou a receber um convite para disputar o qualifying do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro. Mas desistiu devido a dores no joelho e no ombro.

A tenista romena, a melhor da história do seu país, já esteve no topo, conquistando troféus de peso, como o de Wimbledon, em 2019, ao vencer a lenda americana Serena Williams na final. Em 2018, foi campeã de Roland Garros. Ela também foi três vezes vice-campeã em torneios do Grand Slam - no Aberto da Austrália em 2018 e em Roland Garros em 2014 e 2017.

Sua última participação em um evento deste porte foi o US Open de 2022. Lá perdeu na primeira rodada para a ucraniana Daria Snigur e testou positivo para a substância proibida Roxadustat, remédio aprovado pela União Europeia em 2021 para tratar sintomas de anemia causados por insuficiência renal crônica. Ele estimula o corpo a produzir mais do hormônio natural eritropoietina, ou EPO. A substância é famosa pelo uso recorrente por parte de ciclistas e corredores de longa distância para aumentar a resistência.

Inicialmente, Halep recebeu uma suspensão de quatro anos, que expiraria em 2026. Mas ela recorreu e a Corte Arbitral do Esporte (CAS) reduziu a pena para nove meses, em março de 2024. Ela argumentou que foi exposta a um suplemento contaminado que causou sua reprovação no teste. A CAS determinou que Halep teve "algum nível de culpa ou negligência" por não ter exercido "cuidado suficiente" ao usar o suplemento, mas "ela não teve culpa ou negligência significativa". Por isso, segundo a CAS, "suas violações das regras antidoping não foram intencionais".

Liberada, Halep voltou ao circuito em março do ano passado. Mas jogou apenas seis partidas desde então em razão de seguidos problemas físicos. Ela deixa as quadras com 24 títulos de simples e mais de US$ 40 milhões em premiação, equivalente a R$ 232 milhões.

"Para voltar a ser competitiva é preciso muito mais e, neste momento, isso não é mais possível. Não quero chorar - isso é algo lindo. Cheguei a número 1 do mundo, ganhei Grand Slams, é tudo o que eu sempre quis", declarou a romena.