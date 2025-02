Giro: Coritiba goleia o Rio Branco-PR e chega ao quarto lugar do Paranaense

O Coritiba goleou o Rio Branco-PR por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Coritiba, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. Dellatorre (2x), Josué e Júnior Brumado marcaram os gols do Coxa.

Com a vitória, o Coritiba chegou a 13 pontos e assumiu a quarta posição do Estadual. A equipe voltou a vencer após a dura goleada sofrida contra o Cianorte no último domingo. O Rio Branco-PR é o penúltimo colocado, com seis unidades.

O Coritiba volta a campo neste sábado, contra o Azuriz, fora de casa, pela nova rodada do Paranaense. O Rio Branco-PR, por sua vez, recebe o Londrina no domingo.

Os dois primeiros gols da goleada saíram no primeiro tempo. Logo aos nove minutos, Rafinha cruzou do lado direito para Dellatorre, que cabeceou no canto do goleiro. O Coritiba ampliou aos 35, com Josúe. Dellatorre recebeu de Geovane e passou para Josué. O português finalizou de pé esquerdo no cantinho para ampliar o marcador.

Destaque do jogo, Dellatorre voltou a aparecer no segundo tempo. Aos 23, o atacante aproveitou passe de João Vitor e, com o gol praticamente aberto, mandou a bola para o fundo das redes. Logo depois, aos 27, Júnior Brumado fechou a conta. Josúe recebeu na esquerda e acionou Júnior Brumado, que bateu forte para dar números finais à partida.

Vila Nova perde para o Goiânia pelo Campeonato Goiano

Vice-líder, o Vila Nova foi enfim superado no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, a equipe perdeu de 3 a 1 fora de casa para o Goiânia, no Serra Dourada, pela sétima rodada do Estadual. O time visitante figura na vice-liderança, com 14 pontos, mesma pontuação do líder Anapólis. Os donos da casa, por sua vez, ocupam a nona posição, com sete unidades.