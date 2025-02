Flick garante titularidade de Szczesny e fala sobre condição de Gavi e Olmo

Nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa, Hansi Flick, técnico do Barcelona, tirou dúvidas acerca do goleiro titular e falou sobre a forma física de Dani Olmo e Gavi. O alemão ainda disse que a partida contra o Valencia, pelas quartas de final da Copa do Rei, não será fácil que nem o último jogo entre as equipes no Campeonato Espanhol.

Hansi Flick disse que o polonês Wojciech Szczesny, de 34 anos, é o atual goleiro titular do Barcelona. "Não é apenas sobre Peña e o Szczesny, mas sim sobre o que é melhor para a equipe. Sempre penso no que é melhor para o Barcelona e é assim que seguiremos. O Szczesny é o nosso goleiro titular agora e posso confirmar isso", disse o técnico.

?? HANSI FLICK: "Valencia will try to press us. It's a totally different match [than the 7-1 win]."#ValenciaBarça pic.twitter.com/xCwsCbgb1Y ? FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2025

Além do goleiro titular, Hansi Flick também falou da forma física de Olmo e Gavi. Ambos os meias eram dúvidas para a partida contra o Valencia. "A gente vai ver sobre o Olmo. Talvez ele seja uma opção no segundo tempo. Já o Gavi, vocês sabem o protocolo. Ele não é uma opção para o jogo de amanhã e teremos bastante cuidado com ele. Hoje ele já treinou e isso é bom para que ele possa voltar ao ritmo".

Quando questionado se será um jogo fácil como foi no Campeonato Espanhol, onde o Barcelona bateu o Valencia por 7 a 1, Flick garantiu que será um jogo completamente diferente. "Jogaremos fora de casa e tenho certeza de que eles irão nos pressionar. É outro jogo, é um jogo de copa e nós sabemos que a atmosfera será diferente".

Apesar de estar em boa fase recente, o Barcelona é pressionado para alcançar as semifinais da Copa do Rei. Atualmente, a equipe está na terceira posição do Campeonato Espanhol, com 45 pontos, quatro a menos que o líder Real Madrid.