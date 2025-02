Flamengo tem Danilo e Arrascaeta titulares contra a Portuguesa; veja o time

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Portuguesa estão escalados para o jogo desta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

O Fla vai a campo com: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho.

O Flamengo terá um time completamente reserva, mas as maiores novidades são Danilo e Arrascaeta iniciando a partida. Os titulares sequer viajaram para Uberlândia e treinaram nesta quarta no Ninho do Urubu.

O rubro-negro começa a rodada em quinto lugar, com 10 pontos e um jogo a menos. A Portuguesa está em penúltimo com seis pontos.

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.