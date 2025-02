Flamengo goleia Portuguesa-RJ e assume a liderança provisória do Campeonato Carioca

O Flamengo confirmou o favoritismo e goleou por 5 a 0 a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira, em Uberlândia. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 13 pontos e assumiram aponta do Campeonato Carioca de forma provisória. Já a Lusa segue com apenas seis, na penúltima posição.

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Juninho. Já na etapa final, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace decretaram o triunfo rubro-negro.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). A bola rola no Maracanã. No mesmo dia, a Portuguesa visita o Boavista, em Bacaxá. Desta vez, o jogo acontece às 19h, no Eucyzão.

O jogo

O confronto começou movimentado. O Flamengo quase marcou aos quatro minutos, em cabeceio de Everton Cebolinha. A Portuguesa não se intimidou e respondeu em seguida. Romarinho foi lançado, entrou na área e chutou para boa defesa de Matheus Cunha.

A Lusa se animou com o lance e assustou novamente aos nove minutos. William chutou, a bola desviou na zaga e quase foi para a rede. Na cobrança de escanteio, Marcus Vinícius cabeceou com perigo. Desta vez, o Flamengo respondeu com Juninho. O atacante aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Douglas Borges.

Após o bom início, o duelo caiu de rendimento com o passar do tempo. O Flamengo passou a ter o controle da posse de bola, mas não conseguia passar pela marcação da Portuguesa. Já a Lusa aproveitou os espaços para voltar a assustar, aos 31 minutos. Romarinho foi lançado, levou a melhor sobre a marcação e chutou para boa defesa de Matheus Cunha.

Só que a resposta do Flamengo veio em grande estilo, aos 36 minutos. Arrascaeta pegou rebote e acertou a trave. Juninho apareceu para aproveitar o novo rebote e mandar de cabeça para o gol.

O revés foi sentido pela Portuguesa. Tanto que o Flamengo dominou os minutos finais e quase ampliou com Luiz Araújo. Mesmo assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou com uma postura mais ofensiva, em busca do empate. A equipe assustou aos sete minutos, quando MV levou a melhor sobre a zaga e mirou Helio Paraíba na pequena área. No entanto, a zaga rubro-negra salvou o lance. Em seguida, Cleiton tentou fazer o corte após escanteio e mandou no próprio travessão.

No entanto, na primeira vez que chegou ao ataque, o Flamengo ampliou o marcador em Uberlândia. Ayrton Lucas foi lançado na área e escorou de cabeça, Douglas Borges não conseguiu fazer o corte e viu Luiz Araújo aparecer para mandar para a rede.

No minuto seguinte ao gol, o Flamengo chegou com velocidade e Daniel Sales acabou derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Arrascaeta aos 14 minutos.

Mesmo com a vitória encaminhada, os flamenguistas não diminuíram o ritmo. A Portuguesa ainda tentou marcar o seu de honra, mas viu o Flamengo chegar ao quarto aos 25 minutos. Arrascaeta deu belo passe para Matheus Gonçalves, que tocou na saída do goleiro.

Com a goleada consolidada, o técnico Filipe Luís tirou os principais jogadores. Os rubro-negros passaram a administrar, mas ainda tiveram tempo de marcarem o quinto aos 42 minutos. Wallace foi lançado, entrou na área e chutou na saída do goleiro para dar números finais em Uberlândia.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA 0 X 5 FLAMENGO

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)



Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartões amarelos: Elicley e Henrique Rocha (Portuguesa); Evertton Araújo e Cleiton (Flamengo)

GOLS

FLAMENGO: Juninho, aos 36min do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 11min do segundo tempo; Arrascaeta, aos 14min do segundo tempo; Matheus Gonçalves, aos 25min do segundo tempo; Wallace, aos 42min do segundo tempo

PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges, Lucas Mota, Victor Pereira, Thomas Kayck e Marcos Vinícius; Henrique Rocha, João Paulo (Joãozinho), Elicley (Alisson) e William (Hugo Iglesias); Romarinho (Clayton) e Hélio Paraíba



Técnico: Douglas Ferreira

FLAMENGO: Matheus Cunha, Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Shola), Allan e Arrascaeta (Pablo); Luiz Araújo (Wallace), Juninho (Guilherme Gomes) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves)



Técnico: Filipe Luis