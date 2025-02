Pai de vítima do Ninho sobre acordo com o Fla: 'Que a memória descansasse'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"O sentimento foi de fazer com que a memória do nosso filho descansasse", foi assim que Cristiano Esmério, pai de Christian Esmério, tratou o acordo com o Flamengo. O clube divulgou que chegou a um denominador comum com a família do goleiro na última terça-feira (4).

O sentimento foi de fazer com que a memória do nosso filho descansasse. E nós também. Além da perda que tivemos, estávamos nessa batalha judicial e tudo lembrava aquela tragédia. Nós queríamos lembrar do nosso filho com os momentos de alegria Cristiano Esmério

O que aconteceu

Christian foi um dos 10 mortos no incêndio no Ninho do Urubu, que vai completar seis anos no próximo sábado. A família do goleiro foi a última a selar uma consonância com o Rubro-Negro — um processo corria na Justiça do Rio de Janeiro.

A nova diretoria do clube procurou a família nos últimos dias e abriu conversas para um acordo. Haveria um julgamento de recursos relacionados ao processo judicial no dia 28, mas que saiu de pauta devido à retomada de contatos entre as partes.

Essa nova diretoria, em pouco tempo, tratou bem com a gente. Teve um ato de sentimento que não tivemos da outra gestão. Um ato de sensibilidade de sentar, conversar e procurar entender Cristiano Esmério

Cristiano Esmério e Andreia Oliveira, pais de Christian Esmério, após depoimento no TJRJ Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Cristiano ressaltou que a família entendeu ser o momento de fechar o acordo. Ele pontuou que os capítulos envolvendo a luta com o clube após o incêndio não era positiva.

"Eu e Andréia [mãe de Christian] achamos melhor chegar a esse acordo, pelo nosso filho. Toda aquela briga só nos trazia lembranças ruins. O luto é eterno, mas, nesses momentos, a dor aumentava. E nosso filho era extrovertido, só levava alegria para dentro de casa", disse.

Os outros 10 acordos aconteceram entre o período pouco após o incêndio e dezembro de 2021. O último trato foi com Rosana de Souza, mãe de Rykelmo — o pai do jogador fez negociação separadamente e foi um dos primeiros a fechar com o clube. Por isso, houve um total de 11 acordos fechados diretamente entre clube e familiares.

Os valores dos acordos foram mantidos em sigilo. As cifras que envolveram os documentos não foram divulgadas por clube ou familiares, mas os valores variam de família para família.