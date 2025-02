Facundo Torres ganha pontos com Abel e vive expectativa de primeiro clássico pelo Palmeiras

O atacante Facundo Torres tem ganhado pontos com o técnico Abel Ferreira. O uruguaio foi titular do Palmeiras na vitória sobre o Guarani, no último domingo, pelo Campeonato Paulista, e vive a expectativa de jogar seu primeiro clássico com a camisa alviverde.

O técnico Abel Ferreira vinha rodando o elenco do Palmeiras e, portanto, o jogador ficou fora do embate contra o Santos, no dia 22 de janeiro, o primeiro clássico do Verdão em 2025.

Facundo, porém, apareceu entre os onze iniciais na última partida do Alviverde, diante do Guarani, em Campinas. Esta foi a primeira vez na temporada que Abel escalou o time considerado "ideal". Ele montou uma equipe sem centroavantes e utilizou Mauricio como um falso 9.

O atacante uruguaio atuou pelo lado esquerdo do ataque, na vaga antes ocupada por Felipe Anderson, que vinha sofrendo de dores no púbis. O camisa 9 avançou no processo de recuperação, mas a tendência é que Facundo volte a ser titular no clássico contra o Corinthians, agendado para esta quinta-feira.

O atleta de 24 anos, inclusive, ganhou elogios de Abel Ferreira na última coletiva de imprensa. Questionado sobre a ausência de opções, o treinador apontou o jogador como uma oportunidade de mercado e exaltou sua atuação.

"Se eu treinasse uma seleção, iria escolher os que eu queria. Mas como não sou, e sou treinador do Palmeiras com muito gosto e orgulho, a minha função é arranjar recursos com o que temos. Mas não significa que internamente não andamos atentos às oportunidades de mercado para agregar valor, como foi hoje a exibição do Facundo. Apareceu bem, fisicamente bem. É um jogador agudo, de boa técnica, que vai nos ajudar muito, seguramente", afirmou o comandante.

Facundo Torres foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano. A diretoria alviverde desembolsou cerca de U$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões) para tirá-lo do Orlando City, dos Estados Unidos. Até o momento, ele já disputou quatro jogos pela equipe e anotou um gol.

O Verdão enfrenta o Corinthians na noite desta quinta-feira, em duelo válido pela sétima rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras, no momento, ocupa a segunda colocação do Grupo D do Estadual, com 11 pontos conquistados. O time está atrás do São Bernardo, que lidera com 15. Ponte Preta, com nove, e Velo Clube, com sete, completam a chave.