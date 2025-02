Ex-UFC sofre knockdown "pesado" durante treino e reclama de vazamento do vídeo; veja

Ex-lutador do UFC, Kevin Lee visa dar a volta por cima no MMA, agora na GFL, nova organização do esporte. No draft da organização, realizado em janeiro, o veterano foi um dos atletas escolhidos para integrar o time Nova York (EUA). Mas, antes de estrear pela companhia, o americano se viu no centro de uma polêmica. Tudo porque, recentemente, 'The Motown Phenom' viralizou nas redes sociais após sofrer um knockdown pesado durante um treino.

O sparring de Kevin com o parceiro de treino, até então desconhecido, aconteceu na academia 'Kill Cliff FC'. No registro divulgado pelo perfil 'Cannonritch' no 'X', o ex-lutador do UFC, distante do alvo, tenta aplicar uma joelhada voadora, de rara execução, sem proteger o rosto.

Ainda no ar, o veterano acabou recebendo um potente overhand de direita do atleta. O impacto do golpe foi tamanho, que Kevin caiu na hora e apresentou clara dificuldade para se levantar, recebendo a ajuda de Robbie Lawler, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC e atual treinador.

Lutador se pronunciou

Ao tomar conhecimento do registro circulando nas redes sociais, Lee, surpreso, não escondeu seu descontentamento. Irritado, o americano não só condenou o vazamento do vídeo, como também já avisou que, agora, mudará de postura, ou seja, irá expor seus sparrings, principalmente quando apresentar um bom desempenho e abalar um parceiro de treino.

"Não sei quem postou esse vídeo ou o motivo, mas estou indo agora mesmo para descobrir. Só posso me culpar por ter mostrado misericórdia e recolhido o joelho, mas é treinamento, então pensei que não deveria explodir ele. Vejo que não deveria estar brincando com um cara como esse. Já que os filhos da p*** querem começar a mostrar sparring, vou começar a mostrar sparrings de agora em diante", concluiu o veterano.

Registro de Lee no MMA

Kevin Lee, de 32 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e teve papel de destaque no peso-leve (70 kg) do UFC. No esporte, o americano construiu um cartel composto por 20 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Diego Sanchez, Edson Barboza, Francisco 'Massaranduba', Gregor Gillespie e Michael Chiesa.

???????????????????????????... pic.twitter.com/YuU6Fhllel

- ???????? (@Cannonritch) February 4, 2025

Idk who posted that video or why but I'm heading right now to find out. I can only blame myself for showing mercy and pulling my knee back but it's training so I thought let me not blast him. I see I shouldn't have been playing around with a guy like that. Since mfs wanna start...

- Kevin Lee MTP (@MoTownPhenom) February 5, 2025