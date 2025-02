Ex-lutador do UFC, Chael Sonnen revela que recusou oferta da GFL

Em dezembro, a GFL, nova organização de MMA, surpreendeu parte dos fãs e profissionais do esporte ao anunciar que seu formato de disputa será baseado em equipes (seis ao todo) e, principalmente, por apostar na contratação de lutadores veteranos e conhecidos do grande público. No entanto, a 'Global Fight League' não teve sucesso ao abordar um profissional renomado. Ao contrário de figuras conhecidas por suas passagens pelo UFC. Chael Sonnen decidiu não se juntar à recém-criada liga.

Em entrevista ao site 'Uncrowned', o ex-lutador e atual comentarista de esportes de combate revelou que recusou a oferta feita pela GFL. De acordo com Sonnen, a intenção da organização em contratar lutadores populares e com idade avançada para competir é válida, já que gera curiosidade em parte dos fãs e profissionais. No entanto, o 'bad boy', de 47 anos e que lutou MMA pela última vez em 2019, deixou claro que optou por dizer 'não' para a companhia por reconhecer suas limitações, já que não se pode vencer o tempo.

"Sim, eles ligaram. Olhando para trás, talvez eu devesse ter dito sim. Havia bônus de contratação, mas há um ponto em que isso é estranho. Há um ponto em que lutar é muito legal e seus amigos vão olhar para você como se você fosse muito legal. Há um ponto em que é estranho. Vi alguns caras, e não vou nomeá-los, que têm 40, 41 anos, que lutaram. Me lembro de pensar, 'Coloque suas roupas. Você está tirando sua camisa, colocando seu protetor bucal, você não tem problema com essa cara'. Em certo ponto, é estranho. Essa é a razão pela qual disse não. Seja você o maior de todos os tempos ou não, o que sou, em algum momento, é estranho. Há apenas um ponto onde você tem que parar", declarou o veterano.

Lutadores renomados na GFL

Apesar de ser uma organização de MMA nova, a GFL já dá o que falar por conta de suas contratações bombásticas. O plantel de peso da companhia é formado por figuras conhecidas como Junior 'Cigano', Fabrício Werdum, Maurício 'Shogun', Tyron Woodley, Chris Weidman, Tony Ferguson, Yoel Romero, entre outros.