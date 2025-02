Estreia de Neymar no Santos ao vivo: veja onde assistir com imagens

O Santos recebe o Botafogo-SP hoje (5), às 21h35, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A grande expectativa do duelo fica por conta da reestreia de Neymar, que deve entrar em campo no segundo tempo.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Milton Leite e os comentários de José Trajano e André Hernan.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Santos lidera o Grupo B com sete pontos em seis jogos. Já o Botafogo-SP é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

Além da possibilidade de ter Neymar em campo, o Peixe vem embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo. A equipe entrou pressionada pela sequência de três derrotas consecutivas, mas superou o rival por 3 a 1.

Do outro lado, o Botafogo-SP luta contra o rebaixamento e ainda não venceu. Na rodada passada, o Pantera empatou em 1 a 1 contra o Água Santa.

Santos x Botafogo-SP -- Paulistão 2025