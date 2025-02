Escalações: Vasco tem Hugo Moura e Fluminense aposta em Riquelme

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vasco e Fluminense estão escalados para a partida desta quarta-feira (5), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

O técnico Fábio Carille fez uma mudança em relação ao time que vinha jogando. O volante Hugo Moura entra na vaga do atacante Alex Teixeira.

No Tricolor a aposta é no jovem Riquelme. O meia Lima retorna após a lesão, mas inicia a partida no banco.

Escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Paulinho e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Árias; Riquelme, Cannobio e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

📋 Confira agora a escalação no formato estático, com a listagem dos atletas titulares e suplentes para o clássico desta noite 💢#VASxflu#EscalaçãoVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/k7iXzmompt -- Vasco da Gama (@VascodaGama) February 5, 2025